Spaß am Samstag geht weiter

Kulturliebhaber können sich auf ein abwechslungsreiches Programm bei „Spaß am Samstag – Kultur an drei Orten“ freuen. Jeden Samstag in den Sommerferien werden um 10, 11 und 12 Uhr der Schadenhof, der Stadtgarten und der Viehmarktplatz für rund 30 Minuten zur Bühne für Vereine und Hobbykünstler, anschließend wechseln die Künstler den Standort untereinander.

Am Samstag, 15. August, können sich die Besucher auf das High Tension Orchestra, das Akkordeonduo um Theresa Monsees und Luisa Albrecht sowie auf Schnokastich freuen. High Tension Orchestra sind 13 Musiker, die Rock-, Pop-, Soul- und Bluesklassiker spielen und den Titeln durch ihren speziellen, energiegeladenen Sound verleihen. Hinter der Schönebürger Band Schnokastich verbirgt sich schwäbische Popmusik in Reinkultur, handgemacht und mit viel Herz.

Damit die Abstandsregeln gewahrt bleiben, werden für die Zuschauer 30 Hula-Hoop-Reifen an jedem Standort ausgelegt, in den sich die Teilnehmer stellen können. Zusätzlich werden die Gruppen von Betreuungspersonal begleitet.