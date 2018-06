Sparda-Bank eröffnet Filiale in Biberach

Während andere Banken Filialen schließen, zieht es die Sparda-Bank Baden-Württemberg in den ländlichen Raum. Ende des Jahres eröffnet die Sparda-Bank in Biberach ihre erste Filiale. Einen passenden Standort hat die Bank, die ihren Hauptsitz in Stuttgart hat, bereits gefunden. Die Geschäftsstelle entsteht im Ärztehaus am Zeppelinring – und zwar neben der Bäckerei, in den Räumen, wo früher ein Sonnenstudio war.

„Jetzt müssen wir nur noch umbauen. Die Bauanträge laufen bereits“, sagt Andreas Küchle, Pressesprecher bei der Sparda-Bank. „Wir sind guter Dinge, dass wir im vierten Quartal in Biberach präsent sind.“ Die nächsten Filialen des Geldinstituts sind in Ulm und Ravensburg. „Wir haben aber immer mehr Kunden aus Biberach und der Umgebung, der Landkreis ist sehr attraktiv für uns“, so der Pressesprecher.

Ein weiterer Grund, warum sich eine Filiale in Biberach lohnt: „Die eine oder andere Bank zieht sich zurück und so können wir für uns eine wichtige Lücke in Baden-Württemberg schließen“, sagt Küchle. Außerdem sei die Lage am Zeppelinring optimal. „Gerade durch die Nähe zum Bahnhof und zur Innenstadt ist der Standort perfekt.“ Auch die gute Parkplatzsituation durch das Parkhaus Ulmer Tor sei ein Pluspunkt gewesen.

Mit vier Mitarbeitern will die Sparda-Bank noch 2018 starten. „Es wird eine ganz normale Filiale mit einer SB-Zone und Büros für die Kundenberatung“, so der Pressesprecher. „Es gibt einen Filialleiter, einen Baufinanzierungsspezialisten, einen Anlagespezialisten und ein Servicemitarbeiter.“ Insgesamt hat die Genossenschaftsbank 38 Filialen und 51 SB-Banken in Baden-Württemberg. Neben Biberach ist auch in Schwäbisch Hall eine neue Filiale geplant.