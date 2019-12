Spannung bis zum Schluss bei der TG Biberach

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben ihr letztes Heimspiel im Jahr 2019 gewonnen. In einer spannenden Begegnung besiegte die Mannschaft von Trainer Dominic Ellek BW Feldkirch 31:27 (13:14).

Viele Zuschauer hatten am Samstag wohl nicht damit gerechnet, dass die Begegnung bis zum Schluss spannend bleibt. Laut Trainer Dominic Ellek wohl auch viele aus der Mannschaft nicht: „In der Mannschaft war die Einstellung nicht die richtige für das Spiel. Viele Spieler haben gedacht: Die sind Letzter, keinen Sieg bisher geholt, die hauen wir weg. Das war ein Problem in der ersten Halbzeit.“ Tatsächlich war die Begegnung in der Anfangsphase sehr eng, oft waren die Gäste aus Vorarlberg in Führung.

Feldkirch verfügt mit Lars Springhetti und Petar Roganovic über zwei starke Rückraumschützen. Die TG agierte unglücklich und verteidigte beide Spieler zu passiv und unabgestimmt. Oft erhielt dadurch auch der Kreisläufer der Gäste Freiräume. Gegen Ende des ersten Durchgangs zog Feldkirch bis auf 14:11 davon. In dieser Phase unterliefen der TG im Angriff viele Passfehler. „Immer, wenn es bei uns nicht läuft, lässt auch die Moral nach. Und das resultiert in unnötigen Fehlern im Angriff“, erklärt Ellek die Situation.

Der zweite Durchgang war 30 Minuten Hochspannung. Die TG kam mit verbessertem Kampfgeist aus der Kabine, Ellek schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Dennoch schaffte sie es nicht, einen klaren Vorsprung herauszuspielen. Immer wieder glänze Springhetti mit erstklassigen Einzelaktionen und die TG-Torhüter wurden von ihren Vorderleuten im Stich gelassen. Auf der Gegenseite spielte die TG im Angriff nun intelligenter, dennoch waren weiterhin einige Fehlwürfe im Spiel, was die TG-Fans verzweifeln ließ. Ausschlaggebend für die Wende im Spiel waren ausgerechnet Unterzahlsituationen, von denen es im zweiten Durchgang einige gab.

Kurioserweise funktionierte die Abwehr in Unterzahl besser, jeder ging einen Extrameter und so konnte Biberach jede Unterzahlsituation mit einer positiven Tordifferenz ausgleichen. Eine entscheidende Szene spielte sich in der 47. Minute ab, als Julian Betz von der Platte gestellt wurde. Kurz danach gelang der TG durch viel Kampfkraft ein Ballgewinn, sie schaltete schnell um und Tobias Baumgart machte das Kontertor. „Das sind die Szenen, die der ganzen Mannschaft Auftrieb geben. In diesem Moment ist die Stimmung gekippt“, so Ellek. Insgesamt klappte das Zusammenspiel von Torhüter Simon Ellek und den Außenspielern Baumgart und Timo Jans erneut gut.

In der Schlussphase gelang es der TG dann, die entscheidenden Tore Vorsprung herauszuwerfen. Der Angriff um Julian Betz arbeitete konzentriert, während sich Fehler in das Feldkircher Spiel mischten. „Am Ende hatten wir auch den Vorteil, dass Feldkirch die Kraft ausgegangen ist“, so Ellek. Feldkirch versuchte nochmal alles, nahm den Torhüter vom Feld und agierte mit sieben Feldspielern. Dies führte dazu, dass sich auch Simon Ellek nach einem Treffer ins leere Tor in die Torschützenliste eintragen konnte. Am Ende stand ein 31:27-Arbeitssieg auf der Anzeigetafel, der von Mannschaft und Fans bei der Jahresausklangsfeier anschließend gefeiert wurde.