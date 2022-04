Spagat zwischen Familie, Betrieb und Selbstfürsorge meistern

Die Landfrauen Biberach-Sigmaringen laden für Dienstag, 26. April, von 9 bis 16 Uhr zu einer Fachtagung für Bäuerinnen in Dorfgemeinschaftshaus Boms ein. Thema der Tagung ist „So meistere ich den Spagat zwischen Familie, Betrieb und Selbstfürsorge“.

Die Veranstaltung wendet sich an Bäuerinnen, aber auch an Unternehmerinnen und interessierte Frauen im ländlichen Raum, heißt es in einer Ankündigung der Landfrauen. Referenten werden Rolf Brauch, Nicole Spieß, Christiane Mayer und Stephanie Lange sein. Sie geben praxisnahe Tipps zu Stressbewältigung, Konfliktlösung und Absicherung.

Die Teilnahmegebühr, inklusive Verpflegung, beträgt 25 Euro, 20 Euro ermäßigt für Mitglieder des Landfrauenverbandes. Anmeldeschluss ist am 18. April.