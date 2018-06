Spagat zwischen attraktiven Läden und Internethandel

Biberach als attraktiven Einkaufsstandort erhalten, gleichzeitig die fortschreitende Digitalisierung nicht aus dem Blick verlieren – zwischen diesen beiden Herausforderungen bewegen sich die derzeit 122 Mitgliedsfirmen der Werbegemeinschaft Biberach. „Klar ist aber, dass wir eine Alternative zum Internethandel sein wollen“, sagte der Vorsitzende Gustav Eisinger bei der Mitgliederversammlung am Dienstag.

Es gebe in Biberach die Chance, dem Einkauf im Internet zumindest ein Stück weit Paroli zu bieten, so Eisinger. In den relevanten Lagen der Innenstadt gebe es so gut wie keine längerfristigen Leerstände. Eisinger ermunterte Hausbesitzer in diesem Bereich, ihren Erdgeschossflächen für den Handel zur Verfügung zu stellen: „Das bringt Frequenz in die Stadt.“ Als weiteren Erfolgsbeleg für die Einkaufsstadt Biberach wertet Eisinger, dass von Kunden im Jahr 2016 rund 169000 Euro für Geschenkgutscheine der Werbegemeinschaft ausgegeben wurden – 25 Prozent mehr als im Vorjahr.

Vorstandsmitglied Friedrich Kolesch berichtete über die politische Arbeit, die die Werbegemeinschaft als Interessenvertretung des Einzelhandels das ganze Jahr über leistet. So wird für Händler und Gastronomen vor allem die Sondernutzungssatzung interessant, die der Gemeinderat im März beschließen soll. Darin wird beispielsweise geregelt, in welchem Rahmen auf öffentlichen Flächen Außengastronomie betrieben werden darf oder wo Werbeständer aufgestellt werden dürfen.

Einige aus Sicht der Händler zu harte Regelungen habe man in Gesprächen mit der Verwaltung „rausverhandeln“ können, sagte Kolesch. Noch immer aber seien einige Punkte enthalten, die bei der Werbegemeinschaft nicht positiv aufgenommen werden. „Wir sind gespannt auf die Debatte dazu im Gemeinderat“, sagte Kolesch, der für die CDU am Ratstisch sitzt. Für die in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungen und Neugestaltungen mehrere Straßen und Plätze in der Altstadt, riet Kolesch den betroffenen Einzelhändlern, sich rechtzeitig in die Planungen einzumischen: „Und zwar nicht erst, wenn die Bagger da sind – dann ist es zu spät.“

Vorstandsmitglied Günter Warth zeigte sich zufrieden mit den Aktionen zum 50-jährigen Bestehen der Werbegemeinschaft im vergangenen Jahr. „Wir hatten eine gigantische Resonanz und erheblich mehr Zulauf.“ Wie Eisinger appellierte auch er an die Händler, mit einem vernünftigen Eintrag ihres Geschäfts im Internet vertreten zu sein. „Das Mindeste ist ein Standardeintrag bei Google“, so Warth. Und Eisinger warb dafür, auch das sogenannte Aktionstool der Biberach-App für besondere Angebote zu nutzen.

Finanziell hat die Werbegemeinschaft 2016 einen Verlust von rund 7000 Euro eingefahren. „Den sind wir aber mit Blick auf unsere vielen Jubiläumsangebote bewusst eingegangen“, sagte Schatzmeister Peter Huhndorf. Vorsitzender Eisinger kündigte in diesem Zusammenhang an, dass es 2018 wohl zu einer moderaten Erhöhung des Mitgliedsbeitrags kommen werde.

In einem Grußwort nahm der Biberacher Kulturdezernent Jörg Riedlbauer Bezug auf die zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen Kultur und Handel. Er verwies auf die jüngsten Erfolge des Stadtmarketings vor allem in den sozialen Netzwerken. Außerdem sorgten die rund 131000 Übernachtungen von Gästen im Vorjahr in Biberach für einen statistischen Umsatz von rund 17 Millionen Euro, der in der Stadt bleibe.

Wichtige Aktionen der Werbegemeinschaft 2017: