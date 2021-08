Späth qualifiziert sich für Ironman-Weltmeisterschaft

Triathlet Uwe Späth von der TG Biberach hat beim Ironman in Kopenhagen seinen sechsten Langdistanz-Wettkampf absolviert. Dabei qualifizierte er sich für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii.

Das Rennen begann in der Lagune im Amager Strandpark. An der Küste und über drei Brücken entlang konnten die Zuschauer die kraulende Menschenmasse beim Schwimmen verfolgen. Bei 18 Grad Wassertemperatur absolvierte Späth die 3,8 Kilometer lange Strecke in 1:10 Stunden als Zweiter in seiner Altersklasse. Der 180 Kilomter lange Radkurs führte durch die Innenstadt von Kopenhagen und den nördlichen Teil von Sealand. Bei 20 Grad beendete Späth in 5:32 Stunden das Radfahren als Fünfter in seiner Altersklasse. Der abschließende Marathonlauf führte die Teilnehmer entlang des Flussufers durch Kopenhagen, vorbei an der kleinen Meerjungfrau, bis zum Ziel am dänischen Parlament. Der Lauf kostete Späth nochmals Körner, auf den letzten zehn Kilometern plagten ihn Krämpfe. Dennoch konnte er die Stecke in einer Zeit von 4:20 Stunden absolvieren und überquerte mit einer Gesamtzeit von 11:16 Stunden als Siebter in seiner Altersklasse 60-64 die Ziellinie.

Am Folgetag wurden unter den jeweils besten der Altersklassen 75 Starttickets für die kommende Ironman-Weltmeisterschaft vergeben. Diese ist von Oktober 2021 auf den 5. Februar 2022 verschoben worden und findet in Kona auf Hawaii statt. Die Ausdauer von Uwe Späth wurde mit einem Quäntchen Glück belohnt, sodass er durch den Verzicht von anderen Teilnehmern noch eines der Starttickets ergatterte.

„Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis total happy. Und dass der Traum Hawaii nochmal in Erfüllung geht ist der Hammer. Dafür hat sich das Training gelohnt“, freute sich Uwe Späth über seine zweite Hawaii-Teilnahme. Vor etlichen Jahren hatte er schon in einem Losverfahren einen der begehrten Startplätze gewonnen.