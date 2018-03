Spaßiges Outdoor-Training im Schnee

Unter dem Motto „Gesund und nah“ hat die Schwäbische Zeitung Biberach gemeinsam mit der AOK Ulm-Biberach ein abwechslungsreiches Programm für die Leser zusammengestellt. Ein Schnupperkurs war beispielsweise das Fuctional-Training im Burrenwald. Gemeinsam mit zwölf Teilnehmern hat es sich Redakteurin Tanja Bosch nicht nehmen lassen und wollte unbedingt beim Outdoor-Training mitmachen. Hier kommt der Selbstversuch.

Beim Aufwärmen war noch alles gut, ein bisschen kalt vielleicht, aber nach ein bisschen joggen, Hampelmann und Ausfallschritt wird’s einem ja doch ein bisschen warm. Weil ich im Fitnessstudio auch schon oft ein Functional-Training besucht habe, dachte ich, das wird kein Problem für mich. Da ich in letzter Zeit aber überhaupt nicht fleißig war, kam ich doch an meine Grenzen.

Nach mehr als 50 Liegestützen und mehr als 50 Kniebeugen war ich außer Atem. Selina Mayer motivierte uns weiterzumachen, jeder nach seinem Fitnesslevel. „Das Schöne am Outdoor-Training ist, dass man alles machen kann, worauf man gerade Lust hat, und man ist im Einklang mit der Natur“, sagt die AOK-Sportfachkraft. „Man kann den Wald und alles, was es hier gibt, ins Training mit einbeziehen.“

Über die Wippen mussten die Teilnehmer und ich balancieren, die Bäume wurde für den Slalomlauf benutzt und selbst das Holzhaus sprinteten wir – so gut es ging – hoch und wieder runter.

„Draußen wird das Immunsystem gestärkt, man bekommt ein mehrdimensionales Gesundheitsbewusstsein durch den Aufenthalt in der Natur“, sagt Selina Mayer. „Durch vielfältige Sinneseindrücke und Training auf verschiedenen Untergründen wird die Wahrnehmungsfähigkeit verbessert.“

Was nach dem Training wichtig ist, ist die Entspannung und die Dehnung. Am Ende sollte jeder die Augen schließen und wahrnehmen, was um einen herum passiert. Und so schnell ging einen Stunde Sport im eisigen Burrenwald vorbei. Die Teilnehmer und ich hatten jedenfalls viel Spaß, auch wenn die Zehen und Hände doch sehr unter der Kälte gelitten hatten. Ich werde bei meiner nächsten Jogging-Runde durch den Wald auf jeden Fall alles Mögliche in mein Training einbauen – und sei es nur, wenn ich über einen Baumstamm balanciere.