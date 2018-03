Sozialdemokraten wagen den Aufbruch

Um die Sozialdemokratie ist es schon einmal besser bestellt gewesen. Doch die Mitglieder des Ortsverbands Biberach verfallen nicht in Resignation, wie bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Vereinsheim des Kleintierzüchtervereins deutlich wurde. Sie wollen zur alten Stärke zurückfinden, die Erneuerung der Partei auch von der Basis aus vorantreiben. Zu viel Zeit darf dies allerdings nicht kosten, denn im kommenden Jahr stehen Kommunal- und Europawahlen an.

Spannend, emotional und teilweise nicht rund verlaufen – so fasste die Hauptrednerin des Abends, Luisa Boos, die vergangenen Monate für die Genossen zusammen. Die Generalsekretärin der SPD Baden-Württemberg warb bei den Biberachern für einen Aufbruch. Mehr Haltung, mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr Europa: „Mir ist nicht bange, was die Zukunft unserer Partei angeht“, sagte sie und verwies darauf, dass die Zahl der Mitglieder im Südwesten so hoch sei wie zuletzt vor sieben Jahren. „Ich sehe die Erneuerung der Partei“, so Boos. Neue Gesichter seien das eine, neue inhaltliche Schwerpunkte das andere. „Nicht jeder Spiegelstrich ist dabei entscheidend. Eine grundsätzliche Haltung ist wichtig“, führte sie aus. Die Menschen da draußen müssten erkennen, dass „ein Sozi vor ihnen steht“.

Die Generalsekretärin richtete in ihrer Rede den Blick aber nicht nur nach außen, sie thematisierte auch das Innere der Partei. „Ich glaube, wir hören uns nicht ganz so gut zu“, so Boos, die auf vorbereitete Reden anspielte. „Das Vortragen von Positionen hilft uns nicht weiter.“ Es brauche eine Debatte; eine SPD, die sich wieder streite und um Inhalte ringe. Wichtig sei hierbei: „Lasst uns doch miteinander sprechen als übereinander.“ Das sei in den vergangenen Wochen nicht immer der Fall gewesen. Vorwürfe seien über soziale Medien verbreitet worden, ohne direkt mit den Betroffenen zu sprechen: „Aber dieses Reden muss dann auch zum Handeln führen.“

Frostige Stimmung in Berlin

Dieses Handeln könnte für die SPD in einer Großen Koalition diesmal etwas leichter werden – das zumindest stellte der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Biberach, Martin Gerster, in Aussicht. „Es deutet viel darauf hin, dass Olaf Scholz neuer Finanzminister wird“, sagte Gerster, ohne die Ministerliste der Sozialdemokraten zu kennen. Es sei gut, dass die SPD dieses Ministerium erhalten habe. „Scholz wird viele SPD-Anliegen in den Haushalt einbringen“, sagte Gerster, der Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags ist. Bei einem Finanzministerium unter CDU-Führung hätte man die Positionen wieder mühsam reinverhandeln müssen.

Die Stimmung im Bundestag bezeichnete er als „frostig“ und „gruselig“. Bisher habe er auf den Fluren immer alle gegrüßt, wovon er jetzt Abstand nimmt: „Ich möchte nicht aus Versehen mit einem AfD-Abgeordneten per Du sein.“ Bei Bundestagsdebatten sei für ihn wichtig, die Aussagen der AfD zu entlarven.

Nicht im Klein-Klein verlieren

Diese Ansicht teilt auch der Vorsitzende des SPD-Ortsverbands Biberach, Simon Özkeles: „Wir als SPD müssen uns den Rechtspopulisten ganz klar entgegenstellen.“ Darüber hinaus kündigte er an, dass man sich auch vor Ort der Erneuerung stellen wolle. Die Bestandsaufnahme gemacht, bei der Klausurtagung darüber diskutiert – demnächst soll es in die Umsetzung gehen. „Die Erneuerung kommt von unten nach oben“, sagte er. Özkeles wünscht sich eine SPD, die Stellung bezieht, eine einfache Sprache spricht und sich nicht im Klein-Klein verliert: „Es braucht die großen Würfe und wir müssen in Europa enger zusammenarbeiten.“

Wahlen:

Turnusgemäß standen bei der Jahreshauptversammlung Wahlen an. Größtenteils bleibt alles beim Alten. Simon Özkeles wurde als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Biberach im Amt bestätigt. Elise Allgaier bleibt Stellvertreterin, neu als Vize mit dabei ist Dennis Fiegen. Edith Tröndle-Masch kümmert sich weiterhin um die Finanzen, Célie Helène um den Posten des Schriftführers. Beisitzer sind André Bleicher, Manuel Trautwein, Bettina Weinrich, Angelika Hinz, Florian Schneider und Alex Weber. Die Funktion der Kassenprüfer übernehmen Anton Nuding, Ana-Isabel Runge und Werner Drews. Aus der Arbeit des Vorstands ziehen sich Claudia Kubitza (ehemalige Beisitzerin), Dagmar Neubert-Wirtz (ehemalige Beisitzerin) und Jonas Epperlein (ehemaliger Beisitzer) zurück.

Ehrungen:

Der Vorsitzende Simon Özkeles hat bei der Jahreshauptversammlung langjährige Mitglieder geehrt. Seit 40 Jahren mit dabei ist Horst Heitmann. Für 25-jährige Treue zum Ortsverband erhielt Andreas Bürger eine Auszeichnung. Berthold Seeger und Freddy Speth sind seit zehn Jahren Mitglied.