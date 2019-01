Sophia Thomalla und Biberacher Torwart Loris Karius sind ein Paar

Wochenlang wurde gemunkelt, nun ist es also offiziell: Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla und Fußball-Torwart Loris Karius aus Biberach sind ein Liebespaar. In einem TV-Interview sprach die 29-Jährige jetzt erstmals offiziell über ihren neuen Freund.

Noch vor wenigen Monaten war Thomalla mit ihrem vorangegangenen Freund, Musiker Gavin Rossdale, auf einer Gala in Los Angeles erschienen. Doch dann machten kürzlich Fotos die Runde, die die Schauspielerin gemeinsam mit Profi-Fußballer Loris Karius am Strand von Miami zeigten.

Barbara Schöneberger, Moderatorin in der „NDR Talk Show“ fragt deshalb unverblümt bei Sophia Thomalla nach, als sie bei ihr in der Sendung zu Gast war: „Ich habe der Boulevardpresse entnommen, dass du mit einem Fußballtorwart – und zwar nicht mit irgendeinem, sondern mit Loris Karius – zusammen bist“, so Schöneberger: „Habt ihr versucht, das geheim zu halten? Ich dachte, du wärst noch mit diesem anderen zusammen.“

Erst gibt sich Thomalla zögerlich

Zunächst noch etwas zögerlich, packte Sophia Thomalla doch aus: Sie habe Sylvie Meis während ihres Urlaubs in Miami getroffen und mit ihr gesprochen. Dabei ging es auch um Thomallas „neuen Freund“. Meis habe ihr geraten, sich nicht zusammen in der Öffentlichkeit zu zeigen, wenn die Beziehung geheim bleiben soll. Doch daraus wurde nichts. Schnell machten Fotos von den beiden die Runde in den Boulevardmedien.

Sophia Thomalla führt jetzt also mit Loris Karius – wie schon mit Gavin Rossdale – einmal mehr eine Fernbeziehung. Der Torwart spielt aktuell als Leihspieler des FC Liverpool bei Beşiktaş Istanbul. Für sie sei das aber kein Problem: „Ich bin eine Frau, die sehr unabhängig ist, ihr Ding macht und ihren Job macht und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, mich in den Flieger zu setzen und nach Istanbul zu fliegen“, sagte Sophia Thomalla.