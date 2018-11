Sophia Lorenz siegt im Poetinnen-Wettstreit

Sophia Lorenz vom Biberacher Pestalozzi-Gymnasium hat am Freitagabend den zweiten Schüler-Poetry-Slam der Wieland-Gesellschaft im Museumsfoyer gewonnen. Sieben Schülerinnen hatten dabei ihre Texte vorgetragen und dabei zum Teil auch Zitate von Christoph Martin Wieland als Inspiration verwendet.

Die Begeisterung für Wieland auch bei einem jüngeren Publikum zu wecken, das hat die Wieland-Gesellschaft nun bereits zum zweiten Mal mit einem Poetry-Slam versucht. Zumindest bei den jungen Poetinnen, die dabei auftraten, und beim Publikum scheint das gelungen zu sein – auch wenn noch ein paar Zuschauer mehr Platz gefunden hätten.

Schüler von Wieland-Gymnasium (WG) und Pestalozzi-Gymnasium (PG) hatten zuvor Workshops mit Poetry-Slammer Tobias Heyel aus Stuttgart absolviert, Texte entwickelt und an diesen gefeilt. Zusammen mit Tobias Meinhold, der in Biberach seit fünf Jahren Poetry-Slams organisiert, führte Heyel charmant durch den Abend und nahm den jungen Künstlerinnen die Scheu vor dem zum Teil ersten Auftritt am Mikrofon.

Den Abend eröffnete Sophia Lorenz. Die 19-Jährige wurde später per Applausabstimmung ganz knapp zur Siegerin gekürt. Ihren Text „Nervenkostüm“ trug sie frei vor, in feinem rhythmischem Textfluss – der Poetry-Slammer bezeichnet das als „Flow“. In ihrem Text thematisierte sie den Umgang mit Selbstzweifeln und den Druck, den andere versuchen auf das eigene Leben auszuüben. Um heute zu überleben, brauche es „die Stärke, zu sich selbst zu stehen“, so Sophia Lorenz‘ Fazit.

Geht Neugier verloren?

Amelie Brown vom WG hatte die Neugier zum Thema, die Menschen im Lauf ihres Lebens immer mehr abhanden kommt. Sie habe festgestellt, dass viele Menschen mit zunehmendem Alter ihre Bewunderung und Neugier für Menschen und Dinge verlören, sagte die 15-Jährige über die Inspiration zu ihrem Text.

Lisa Skamira (WG) hatte einen Prosatext verfasst, der von einer melancholischen Tagebuchschreiberin handelte, die sich selbst Postkarten schreibt. Am Ende kreist der Text um ein Wieland-Zitat: „Es hat für jede Seelenwunde, wie tief sie brennt, die Zeit, die große Trösterin, den wahren Balsam.“

Luan Elin, Wortkünstlerin aus Ravensburg, ließ einen drastischen Text über Gewalt gegen Frauen folgen. Am Ende einer atemlosen Verfolgungsjagd wird das Opfer von seinem Peiniger überwältigt.

Ums Frei-Sein drehte sich der von Lea Romer (WG) verfasste und vorgetragene Text. „Ich frage mich, wie es wohl sein muss, absolut nichts zu besitzen“, hieß es darin. Einfach frei sein, „ohne Hektik, ohne Zwang, gibt kein Muss“.

Die meisten Lacher des Abends erntete Carina Kibler (WG) mit ihrem „Schmähgedicht auf Goethe“. Die Lektüre des Dichters mit der großen Nase nerve im Schulunterricht, Wieland sei doch viel cooler. „Danke, lieber Goethe, das ist wirklich lieb. Aber wenn ich dich brauche, hole ich dich aus der Stadtbibliothek.“

Politisches Chaos als Thema

Wielands Zitat „Die Herren dieser Art blend‘t oft zu vieles Licht, sie sehn den Wald vor lauter Bäumen nicht“ nahm Franziska Fischer (WG) als roten Faden für ihren beachtenswerten Text, in dem sie sich mit den scheinbar chaotischen (politischen) Verhältnissen unserer Zeit auseinandersetzte. Fazit: „Heute reicht ein Dollarschein schon aus, um Präsident zu sein.“ Sie setzte in der Zugabenrunde am Ende mit ihrem Text „Die Liebe trägt ein Karohemd“, in dem sie sich mit den Outfits diverser Liebesgottheiten auseinandersetzte, nochmals ein Ausrufezeichen.

Freuen konnte sich am Ende auch Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Wieland-Stiftung. Sie nahm von Ferdinand Flechtner, dem Präsidenten der Wieland-Gesellschaft, eine Spende von 10000 Euro entgegen.