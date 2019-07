Sonja Eble gewinnt L*-Dressurprüfung

Vera Breidenbach (LRFV Weil der Stadt) hat beim dreitägigen Dressurturnier der Reitervereinigung (RVG) Biberach die beiden schwersten Prüfung der Klasse S* und S** gewonnen. Für einen Sieg des Gastgebers sorgte Sonja Eble auf der Anlage am St.-Georgs-Weg in der Dressurprüfung L*-Kandare.

Bei heißem Wetter siegte am ersten Turniertag in der Reitpferdeprüfung Claudia Kunze (RFZV Babenhausen/auf Piarina). Die Schleifen der nachfolgend Platzierten dieser Prüfung für drei- und vierjährige Pferde gingen an Iris Häcker (RSZ Josefshof im Winkel/Felicissima,) und Elisabeth Heimpel (Holzgünz/Dresscode). Rang eins in der Dressurpferdeprüfung der Klasse L ging an Ina-Katrin Schmid (RSG Dettinger Alb/Lennon). Dahinter reihten sich Christine Hezel (RFV Göppingen/Fine Francesca) und Margit Hagel (RFV Zollenreute/Rocky) ein.

Goldene Schleife für Schiele

Im ersten Wettbewerb an Tag zwei, einer Dressurprüfung der Klasse M** im großen Viereck, holte sich Sabrina Walter (RFG TSV Undingen/Celentano) die goldene Schleife vor Freya Bistritz (RV Singen/Fürstentusch) und Nicole Kohler (RC Rißegg/Franzel). Für den Gastgeber platzierten sich Carina Duelli (mit Jasper), Nicole Bopp (Zambalo), Martina Luxenburger (Leander), Joachim Bopp (Fearless Felix) und Lisa Buchhold (Albany). Zeitgleich wurde im kleinen Viereck eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A in zwei Abteilungen ausgetragen. In Abteilung eins siegte Anna Riepl (RK Pfullingen/Lütjen). Marie Bopp (RVG Biberach/Zirkon) erreichte Rang sechs. Die goldene Schleife der zweiten Abteilung konnte Margit Hagel (Bonnie) entgegennehmen. Die Qualifikation zum Gert-Gussmann-Cup entschied Irina Oberthür (Money Maker) für sich vor Katharina Arnegger (Fleurette) und Christina Ege (RFV Zollenreute/Fame). Am Nachmittag gewann Vera Breidenbach (LRFV Weil der Stadt/Titan) die Prüfung der Klasse S* Prix Saint-George. Platz zwei und drei belegten Nicole Kohler (RC Rißegg/Franzel) und Carmen Klaus (PSV Onstmettingen/Walegro). Parallel wurde im kleinen Viereck eine Dressurprüfung Klasse L*-Trense ausgetragen. Als Sieger gingen in der ersten Abteilung Anna-Lea Schiele (RSG Umlachtal/Kir Royal), Melanie Maier (RFV Riedlingen/London Swing) und Verena Lober (RFV Weißenhorn/Dark Dior) aus dieser hervor. In der zweiten Abteilung ritt Claudia Weixler (RFV Dietmannsried/Chica) auf den ersten Platz und ließ auf Platz zwei die punktgleichen Victoria Amman (RC Rißegg/Despina) und Sonja Eble (RVG Biberach/Ivory) hinter sich. Monika Weisser (RVG Biberach/Desenzano) wurde Sechste.

Tag drei begann im strömenden Regen mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M im großen Viereck. Carolin Völker (RFV Trochtelfingen/La Motte) siegte vor Irina Oberthür (Anmut) und Nicola Sophie Gebhard (RC TG Oberelchingen/Jeyda). In der folgenden Dressurprüfung der Klasse M* ging der erste Platz an Nicole Kohler Kohler (RC Rißegg/Finessa). Die Ränge zwei und drei sicherten sich Mirjam Klittlich (RFV Herbertingen/Benicia) und Helena Jöst (RSC Rupertshof/Donka). Für die RVG Biberach platzierte sich Lisa Buchhold (Albany). Im kleinen Viereck wurde eine Dressurprüfung der Klasse A* aufgrund der hohen Zahl an Nennungen in zwei Abteilungen ausgetragen. Siegerin in Abteilung eins war Stefanie Mast (RFV Laupheim/Cassito) vor Lena Schiener (Laupheim/Donatella) und Tanja Janine Junker (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof/D’accord). In der zweiten Abteilung ging die goldene Schleife an Magdalena Ganahl (RVG Biberach). Die silberne Schleife nahm Jana Heberle (RV Lußhof-Laupheim/Jaggo) vor Stefanie Fels (Moosbeuren/Bijou) entgegen. Michael Böll (RVG Biberach/De Nurio) landete auf Platz sieben. Die folgende Dressurprüfung L*-Kandare wurde in der ersten Abteilung von Sonja Eble (RVG Biberach/Ivory) gewonnen. Christina Mayerföls (PSV Aulendorf/Castenrayseweg’s Lars) und Helena Jöst (Gardèche) platzierten sich dahinter. Die goldene Schleife der zweiten Abteilung ging an Victoria Amman (RC Rißegg/Despina). Viele Zuschauer verfolgten am Nachmittag die S** Intermediare I. Gewonnen hat diese schwere Prüfung Vera Breidenbach (LRFV Weil der Stadt/Titan), gefolgt von Nicole Isser (RFV Oberschwaben/DiCaprio) und Anjana Maureen Bucher (RV Meckenbeuren-Madenreute/Armani).

Knappe Entscheidung

Das Turnierwochenende stand auch im Zeichen von Finals der Kreismeisterschaften des Pferdesportkreises (PSK) Biberach. Den Titel in den Leistungsklassen eins, zwei und drei holte sich Nicole Kohler (RC Rißegg/Franzel). Platz zwei und drei sicherten sich Sabrina Pfefferle (Lovely Lady) und Andreas Fessler (Rock Rojal). In den Leistungsklassen vier und fünf war die Entscheidung ganz knapp. Mit nur einem Punkt Differenz siegte Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried/Allassia) vor Vicoria Amman (RC Rißegg/Despina). Dritte wurde Stefanie Manthey (RSG Umlachtal/Rosina). Vor dem Finale der Leistungsklasse fünf und sechs (Junioren U18) in Rißegg belegt derzeit von der RVG Biberach Pia Wenzler den dritten und Michael Böll den sechsten Platz.