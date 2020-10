Sommerschule der Matthias-Erzberger-Schule erfährt regen Zulauf

Wenn Schüler und Lehrer eine Woche vor den Ferien freiwillig in die Schule gehen, muss dahinter ein pädagogisches Konzept stecken, das begeistert und überzeugt, und das heißt an der MES „Sommerschule“.

Die Sommerschulen in Baden-Württemberg sind ein vom Kultusministerium, vom Kabinettsausschuss Ländlicher Raum und von der Heidehof-Stiftung gefördertes Projekt, das den Jugendlichen auf der einen Seite vermitteln soll, welche beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im ländlichen Raum bestehen, und auf der anderen Seite die Entwicklung von Selbstbewusstsein fördert. Dass in Corona-Zeiten den Sommerschulen aber gerade auch deshalb Bedeutung zukommt, weil auf spielerische Weise Fachwissen in Englisch-, Deutsch- und Mathematik-Modulen nachgeholt wird, hätte bei den landesweiten Sommerschulprogrammen im vergangenen Jahr allerdings noch niemand gedacht. So war es denn auch pandemietechnisch eine gelungene Herausforderung, die abwechslungsreichen erlebnispädagogischen Aktionen auf der Basis eines durchdachten Hygienekonzepts mit der Vermittlung von Fachwissen in den Klassenzimmern zu kombinieren.

Carla Münz aus Biberach war sofort von der Idee der Sommerschule begeistert: „Ich finde es cool, dass man in der Sommerschule gleich schon mal seine neuen Klassenkameraden kennenlernt und Ausflüge mit dem Rad macht. Die Fahrt zum Baggersee nach Ummendorf war witzig.“ Doch auch das Nachholen von versäumten Unterrichtsinhalten war vielen Schülern sehr wichtig. Lilly Grehl aus Laupheim hatte ein mulmiges Gefühl, weil mehr als drei Monate Schule ausfielen: „Ich habe hier in der Sommerschule ganz viel Englisch-Grammatik nachgeholt und in Mathematik Brüche ausgerechnet. Das hat mir geholfen, das neue Schuljahr entspannter und selbstsicherer anzugehen.“ Damit das Sommerschulprogramm nicht zu theoretisch ausfällt, kochen alle gemeinsam zu schwäbischen Rezepten und lernen das neue Schulhaus bei einer Schulhausrallye kennen.

Abgerundet wurde die Sommerschule bei einem gemeinsamen Grillfest, an dem auch der Schirmherr, der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU), sowie Vertreter des Kultur- und Schulausschusses des Landkreises Biberach, Hans Petermann sowie Florian Hähnle, teilnahmen. Einhellige Rückmeldung war, dass das weiterentwickelte pädagogische Konzept der MES überzeuge. Dörflinger sprach den zahlreichen Sommerschul-Lehrkräften ein großes Dankeschön für ihr besonderes Engagement aus.