Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ startet

Vom 12. Juli bis 17. September findet zum achten Mal der Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ in der Biberacher Stadtbücherei statt. Der Sommerleseclub wird unterstützt von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungsbezirks Tübingen. Los geht es am Dienstag, 12. Juli, um 15.30 Uhr mit der Enthüllung des Clubregals im Jugendbereich YoYo. Anmeldekarten und Logbücher sind in der Stadtbücherei erhältlich. Die Teilnahme am Sommerleseclub ist kostenlos.

Die Aktion richtet sich an alle Schüler von der fünften bis zur achten Klasse. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort in der Stadtbücherei die Anmeldekarten abholen und erhält nach der Anmeldung das Heiß-auf-lesen-Logbuch. Die Jugendbücher können von den Teilnehmenden des Sommerleseclubs ausgeliehen werden. Pro gelesenem Buch wandert ein Los in den Lostopf. Am Ende des Sommers werden Preise ausgelost. Jeder Teilnehmende erhält außerdem eine Urkunde.

„Der Reiz am Sommerleseclub liegt für die Kinder und Jugendlichen sicher auch darin, dass sie in den Sommerferien Zeit haben und ohne Druck lesen können“, so die Organisatorin Annette Fülle. Die Clubtreffen finden an mehreren Terminen donnerstags in den Sommerferien statt. Los geht es am 28. Juli mit „Geschichten, einfach spielend!“ Die Teilnehmenden erfinden Geschichten und lassen diese im Spiel lebendig werden. Am 4. und 25. August kann ein eigener Podcast erstellt werden und am 11. August findet ein Gaming-Turnier statt. Am 1. September können die Teilnehmenden ein eigenes Spiel entwickeln.