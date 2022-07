Sommerferien-Programm der Jugendkunstschule

Anmeldung sind für alle Kurse montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in der Jugendkunstschule Biberach telefonisch unter 07351 / 30 19 84 oder unter www.juks-biberach.de möglich.

Die Juks, die Jugendkunstschule Biberach, bietet in den Sommerferien ein Programm für Kids und Jugendliche an. Im Rahmen der Jungen Ferienakademie findet von Montag bis Mittwoch, 8. bis 10. August, täglich von 9 bis 14 Uhr, die “Bewegungs- und Malreise“ mit Dozentin Bettina Hering für Acht-bis Zwölfjährige in der Jugendkunstschule statt. Drei Tage erwarten alle, die sich kreativ ausleben möchten, ob malerisch, zeichnerisch oder tanzend. Der Kurs wird unterstützt vom Rotary Club Weißer Turm. Die Teilnahmegebühr beträgt 68 Euro inklusive Mittagessen.

Am Wochenende vom 3. und 4. September lädt Dozent Kiron Wagner in der Jugendkunstschule zu einem zweitägigen Sprüh-Workshop für Kinder von neun bis 13 Jahren, jeweils von 13 bis 17 Uhr ein. Im Malatelier der Jugendkunstschule werden Bilder und Symbole entwickelt, die mit der Sprühbüchse und anderen Farbträgern gemalt werden. Der Workshop vermittelt Grundlagen für den Umgang mit der Sprühdose, sowie das Arbeiten frei aus der Hand und mit selbst erstellten Schablonen. Die Juks empfiehlt alte Kleidung und ein kleines Vesper mitzubringen. Materialien wie Skateboard, Roller oder ein kleines Möbelstück dürfen zum Besprühen ebenfalls gerne mitgebracht werden. Die Gebühr beträgt 79 Euro.