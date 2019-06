Sogar Schüsse sollen gefallen sein: Chaos durch Hochzeitsgesellschaft zieht größere Kreise

Von Schwäbische Zeitung

Offiziell beginnt das Southside-Festival erst am Freitag - doch bereits am Donnerstag sind tausende Besucher nach Neuhausen ob Eck angereist - friedlich und ohne gravierende Vorfälle. Bis zum frühen Abend haben rund 40.000 Musikfans ihre Plätze auf dem Gelände bezogen, so ein Polizeisprecher im Gespräch mit schwäbische.de.

Trotz schlechter Wetterbedingungen und stundenlangem Regen verlief die bisherige Anreise ohne gravierende Zwischenfälle.