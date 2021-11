Aktion soll Biberacher Einzelhandel vor Weihnachten beleben

Mit einer großen Werbeaktion und einem Gewinnspiel will der Verein Bibercard in der Vorweihnachtszeit für Belebung im Biberacher Einzelhandel sorgen. Was genau dahinter steckt, verriet der in seinen Ämtern bestätigte Vereinsvorstand um Christian Heinzel, Ulrich Prestle und Schatzmeister Udo Witzovsky bei der Hauptversammlung am Mittwoch.

Seit inzwischen 18 Jahren gibt es die Bibercard als Bonuskarte, deren Punkte in mehr als 80 Geschäften in und um Biberach eingelöst werden können. Aktuell sind 12641aktivierte Bonuskunden im Umlauf, auf denen Punkte mit einem Guthabensaldo von 146819 Euro aufgebucht sind, berichtete Vorsitzender Heinzel.

255.000 Euro auf den Karten

Die Umstellung der Karte auf ein neues digitales System im Jahr 2017 habe sich inzwischen bezahlt gemacht, so Heinzel. Eröffnet die Karte seither Firmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitenden den geldwerten Vorteil von 44 Euro als Geschenkgutschein auf deren Bibercards zu buchen. Derzeit sei ein Geschenkgutschein-Guthaben von rund 255.000 Euro auf den Karten. „Das ist lokales Geld, das nirgendwo anders als in Biberach ausgegeben werden kann“, sagte der Vorsitzende.

Trotz Corona und Lockdown habe es bei den Zahlen kaum Einbrüche gegeben. „Das macht uns sehr zufrieden. Ohne Corona lägen die Summen sicher noch zehn bis 15 Prozent höher. Durch kleine Unterstützungen habe der Verein versucht, seinen Mitgliedsfirmen in der Pandemie etwas zu helfen.

Heinzel lobte, dass die Stadtverwaltung das Stadtmarketing dieses Jahr personell und auch mit Aktionen wie dem „20+5-Gutschein“ gestärkt habe. „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Auch der Verein Bibercard wolle in den kommenden Wochen für Belebung im Einzelhandel sorgen. So macht er mit Großplakaten auf den Einkaufsvorteil mit der Bonuskarte, auf die Geschenkgutscheine und auf das Bezahlen der Parkgebühren mit Bibercard-Punkten aufmerksam. Des Weiteren gibt es Werbung im Radio und auf Social-Media-Kanälen.

Verein nimmt 40.000 Euro in die Hand

Hauptaktion ist ein großes Gewinnspiel, das bis 11. Dezember läuft. Alle Inhaberinnen und Inhaber einer Bibercard erhalten drei Loscoupons zugesandt, auf denen sich insgesamt 350 Bonuspunkte befinden, die bei Einkäufen eingelöst werden können. Alle eingelösten Coupons nehmen an einer Verlosung teil, bei der 50.000, 30.000 und 20.000 Bonuspunkte verlost werden. „Insgesamt nehmen wir für die Aktion rund 40.000 Euro in die Hand“, so Heinzel.

Mitgliedsbetriebe, die künftig einen neuen Bibercard-Mitgliedsbetrieb werben sind künftig ein Jahr lang vom Vereinsbeitrag befreit. Außerdem bietet der Bibercard im kommenden Jahr auch wieder die kostenlose Kinderbetreuung m Samstag im Familienzentrum in der Schulstraße an.