So will der Biberacher Einzelhandel der Corona-Krise trotzen

Von Schwäbische Zeitung

Die Volksbank Hohenzollern-Balingen eG wäre aufgrund ihres Jahresergebnisses 2019 und der Eigenkapitalausstattung in der Lage, zeitnah eine angemessene Dividende an ihre Mitglieder auszuschütten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bank hervor. Weil die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angesichts der Corona-Pandemie und der daraus entstehenden Rezession aber die Notwendigkeit sehe, keine Dividenden zu verteilen, schließe sich die Volksbank Hohenzollern-Balingen aus Solidarität an und verschiebe die Auszahlung für das ...