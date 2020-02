So will Biberach eine Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen setzen

Am Donnerstag, 27. Februar, gibt es noch einen Workshop zur Selbstbehauptung „Komm zeig Mut“ für Kinder, Jugendliche, Eltern mit Kind sowie für junge Frauen in Biberach und Laupheim. Beginn ist um 9 Uhr in der Sportschule Laupheim, Aststraße 13, mit Murat Sandikci. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmelden können sich Interessierte unter Telefon 07351/527616 oder per E-Mail an: komm@biberach.de