So weit ist die Renaturierung der Riß

Seit Anfang Juni finden rund um die Rißinsel in Biberach die Bauarbeiten zur Renaturierung der Riß statt. Für Interessierte werden an unterschiedlichen Terminen Führungen über die Baustelle angeboten. Das berichtete die Stadt in einer Pressemitteilung.

Über den aktuellen Stand der Renaturierung informiert das Planungsbüro Büro 365° freiraum + umwelt aus Überlingen bei verschiedenen Führungen über die Baustelle an vier verschiedenen Terminen. Diese finden am 29. Juli, 12. und 26. August und am 9. September statt. Die Führung dauert zirka eineinhalb Stunden und startet jeweils um 17 Uhr. Treffpunkt ist die Haberhäuslebrücke.

Im Rahmen der Renaturierungsmaßnahme wird die Riß ober- und unterhalb der Haberhäuslestraße aus ihrem bisher begradigten, mit Steinen befestigten Flusslauf befreit. Das Gewässer wird naturnah umgestaltet und so mehr Raum für die natürliche, eigendynamische Entwicklung gegeben. Die gesamte Maßnahme ist darauf ausgerichtet, dass zukünftig eine größere Artenvielfalt rund um die Riß entstehen kann. Dies gilt sowohl für Tiere und Pflanzen im Wasser als auch an Land.