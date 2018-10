So viel ist der Stadt Biberach die Jugendarbeit wert

Mit einem so hohen Zuspruch hätte keiner der Verantwortlichen gerechnet: 50 Kinder und Jugendliche kommen täglich ins Biberacher Jugendhaus „9teen“ in die Breslaustraße. An den Wochenenden sogar noch mehr. So viele, dass die Mitarbeiter mit diesem Ansturm überfordert sind. Der Betreiberverein Jugend Aktiv hat deshalb weiteres Personal fürs Jugendhaus gefordert. Beim Biberacher Gemeinderat hat das im Vorfeld für viel Diskussionen gesorgt. Am Ende stimmte das Gremium jedoch mehrheitlich mit zwei Gegenstimmen für die zusätzlichen Stellen.

Aktuell gibt es 1,5 Stellen für das Jugendhaus, die aber momentan nicht voll ausgeschöpft werden können, weil die Jugendhausleiterin im Frühjahr aus persönlichen Gründen aufgehört hatte. Diese Stelle wird aber bereits am 1. Dezember nachbesetzt. Zusätzlich hat der Gemeinderat jetzt eine 50-Prozent-Stelle für einen Sozialpädagogen und eine Zwölf-Prozent-Stelle als Urlaubs-, Krankheits- und Wochenendvertretung genehmigt. Dazu kommt nochmals eine 50-Prozent-Stelle in der Verwaltung von Jugend Aktiv.

In der Sitzung des Gemeinderats am Montag waren sich die Räte überwiegend einig und schlugen sanfte Töne an. Im Vorfeld hatte das Thema wohl, unter anderem bei der CDU-Fraktion, für Diskussionsstoff gesorgt oder wie Stadtrat Reinhold Hummler (Freie Wähler) es ausdrückte, „hohe Wellen ausgelöst“. „Wir haben lange diskutiert und uns intensiv mit dem Thema beschäftigt“, sagte Johannes Walter (CDU). „Wir möchten Jugend Aktiv mal als Gesamtes in Ruhe betrachten, denn der Verein ist inzwischen bei 37 Mitarbeitern und ungebremst gewachsen.“ Walter stellte noch einmal klar, dass dies kein Misstrauen sei und dass die CDU die gute Jugendarbeit und auch die Arbeit im Jugendhaus sehr schätze. Die CDU stimmte für die Mehrstellen.

Stadtrat Peter Schmid (Grüne) nannte das Jugendhaus „eine Erfolgsgeschichte“ und für Stadtrat Rudolf Metzger (SPD) ist es der „Fluch der guten Tat“, wenn jetzt mehr Geld in zusätzliche Personalstellen fließen muss. „Die Stadt hat den Jugendlichen ein Super-Gebäude hingestellt, dann sollte sie auch das notwendige Personal dafür finanzieren“, sagte Metzger aber ganz klar. „Jugend Aktiv hat sich zu dem wichtigen Träger in der Jugendarbeit entwickelt.“

„Ja, wir sind gewachsen“

Neben mobiler Jugendarbeit (Streetwork) sind beim Verein die Schulsozialarbeit, das Spielmobil, die Funky Kids, der Abenteuerspielplatz und der Betrieb des Jugendhauses angesiedelt. „Ja, wir sind gewachsen“, sagte Wolf König, Geschäftsführer von Jugend Aktiv, auf Anfrage der SZ. „Aber wir haben auch so viele neue Aufgaben übernommen wie beispielsweise den Abenteuerspielplatz.“ Wolf König freut sich sehr über den Ausgang im Gemeinderat und den hohen Zuspruch: „Für uns ist es okay, wenn unsere Arbeit kritisch hinterfragt wird. Klar ist aber auch, ein gut angenommenes Jugendhaus braucht auch das nötige Personal, um gute Arbeit zu leisten.“

Was Jugend Aktiv aus eigener Tasche bezahlt, ist eine Ausbildungsstelle zum Jugend- und Heimerzieher. „Das können wir nur begrüßen“, sagte Stadtrat Hummler. Für ihn sei mit den jetzt genehmigten Stellen nämlich auch das „Ende der personellen Fahnenstange“ erreicht. Kritisch steht die FDP-Fraktion, von der auch die zwei Gegenstimmen kamen, der Entwicklung bei Jugend Aktiv gegenüber. „Ich sehe keinen Grund, die Zuschüsse zu genehmigen, wenn da Rücklagen von einer Viertel Million Euro bei Jugend Aktiv vorhanden sind“, sagte Christoph Funk. Zudem würde er die Schulsozialarbeit und die Streetworker gerne beim Amt für Betreuung, Bildung und Sport ansiedeln. „Wir bekommen jetzt ja einen neuen Ersten Bürgermeister, vielleicht gibt es dann ja bei der Stadt auch ein Jugendamt wie beim Landkreis.“

Neben den Stellen beschloss der Gemeinderat am Montag auch noch die Erhöhung des Vereinszuschusses von 66 700 Euro auf jährlich 91 700 Euro. In dieser Erhöhung ist die 50-Prozent-Stelle in der Verwaltung von Jugend Aktiv enthalten.