Wegen Waldbrandgefahr: Diese Regeln sollten Ausflügler unbedingt kennen

Die Waldfläche im Landkreis Biberach umfasst 38.300 Hektar und damit mehr als ein Viertel (rund 28 Prozent) der gesamten Landkreisfläche. Dementsprechend viele Optionen bieten sich Ausflüglern, die es gerade an heißen Sommertagen in die kühle Umgebung der Wälder zieht. Doch vor allem nach längeren trockenen Phasen gilt es bei den Waldbesuchen einige Regeln zu beachten.

Stufte der Deutsche Wetterdienst die Waldbrandgefahr am vergangenen Wochenende auch im Landkreis Biberach noch als besonders hoch ein, entspannt sich die Lage nach den jüngsten Niederschlägen. Das geht aus dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes hervor, der die Gefahr in fünf Klassen von eins (sehr gering) bis fünf (sehr hoch) einteilt.

Der Deutsche Wetterdienst bietet mit seinem Waldbrandgefahrenindex bis zu vier Tage im Voraus eine Orientierung, wie hoch die Gefahr für Waldbrände ist. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

An den beiden Stationen im Kreis Biberach in Laupheim und in Altheim bei Riedlingen lag die Gefahr laut Deutschem Wetterdienst am Dienstag noch auf Stufe drei (mittlere Gefahr) beziehungsweise zwei (geringe Gefahr). Von Mittwoch bis Samstag wurde die Gefahr an beiden Stationen als sehr gering eingestuft.

Richtung Süden nimmt Gefahr langsamer ab

Weiter südlich, in den Landkreisen Ravensburg und Bodensee, stuft der Deutsche Wetterdienst die Waldbrandgefahr auch noch am Mittwoch in der dritten Klasse „mittlere Gefahr“ ein. An den beiden letzten Tagen des Vorhersagezeitraums, Stand Dienstag, also am Freitag und Samstag, sinkt die Waldbrandgefahr dann fast in ganz Baden-Württemberg auf die unterste Stufe des Waldbrandgefahrenindex.

„Das kann sich natürlich ändern“, warnt Karin Ott, stellvertretende Leiterin des Kreisforstamts, und betont, dass sich Waldbesucherinnen und -besucher auch bei abnehmender Gefahreneinstufung nicht acht- und sorglos im Wald aufhalten und bewegen sollten. Gleichzeitig ordnet sie ein, dass „wir weit von der Situation im Jahr 2018 entfernt“ sind. „Damals war im August aufgrund der langanhaltend hoher Temperaturen und der extremen Trockenheit die Waldbrandgefahr sehr hoch“, erinnert Ott.

Regeln für den Waldbesuch

Die stellvertretende Leiterin des Kreisforstamts Biberach macht auf folgende Regeln aufmerksam, die im Wald eingehalten werden müssen:

Vom 1. März bis 31. Oktober gilt ein Rauchverbot im Wald.

Feuer machen ist nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt.

Je nach örtlicher Situation können die jeweiligen Forstbehörden weitere Maßnahmen anordnen und insbesondere das Grillen im Wald vollständig verbieten.

Diese Sperrungen sind unbedingt zu beachten. Das ist derzeit im Landkreis Biberach (noch) nicht notwendig.

Nicht gestattet ist das Grillen im Wald auf mitgebrachten Grillgeräten.

Offenes Feuer außerhalb des Waldes muss mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein. Auch an den erlaubten Stellen muss das Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen unbedingt vollständig gelöscht werden.

Nicht mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor im Unterholz oder Gras parken, da sich dieses durch die heißen Teile wie Katalysator oder Auspuff entzünden kann.

Den Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes gibt es hier.