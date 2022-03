Hohe Energiepreise: Wann sich der Anschluss ans Nahwärmenetz lohnt

Dass die Energiepreise zurzeit so explodieren, bewegt manchen zum Umdenken. Das eigene Haus an das örtliche Nahwärmenetz anzuschließen, erscheint da plötzlich deutlich attraktiver als zuvor. Doch nicht überall steht den Bürgern diese Option zur Verfügung – selbst wenn es ein Nahwärmenetz im Ort gibt.

In der Gemeinde Hochdorf gibt es seit 2010 ein Nahwärmenetz. Betrieben wird es von der Firma Bioenergie Oberland, die eine Biogasanlage auf dem Busenberg betreibt. Die Biogasanlage erbringt eine Gesamtleistung von 2,5 MW. Zudem gibt es Photovoltaikanlage, die weitere 140 KW erzeugt. In der Anlage entsteht dank Mikroorganismen in einem biologischen Prozess das Biogas, das dann mittels eines Blockheizkraftwerkes in Strom verwandelt wird.

Starke Nachfrage in Hochdorf

Im Gegensatz zu manch anderen Gemeinden schreibt das Hochdorfer Nahwärmenetz seit 2021 schwarze Zahlen – zehn Jahre nach Inbetriebnahme. Seit 2015 ist zudem der Preis stabil und nicht mehr erhöht worden. 147 Kunden nutzen das Netz bisher, weitere 26 Hausanschlüsse wurden im neuen Baugebiet Kreuzäcker II im Kernort Hochdorf vorinstalliert. Im vergangenen Jahr kam das neue Gewerbegebiet Wasserfall dazu sowie die Hochdorfer Sporthalle. Fast alle kommunalen Gebäude, wie das Rathaus, das Ärztehaus oder die Gemeindehalle sind seit ihrer Modernisierung oder dem Neubau unter der Regie von Ex-Bürgermeister Klaus Bonelli an das Nahwärmenetz angeschlossen. Hinzu gekommen sind in den vergangenen Jahren zudem einige neu erbaute Mehrfamilienhäuser, die private Investoren im Ort gebaut haben.

Und nun, seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine, melden sich verstärkt auch Bürger, die ein Einfamilienhaus in Hochdorf besitzen und fragen nach den aktuellen Preisen des Nahwärmenetzes. „Die Nachfrage ist wirklich deutlich gestiegen“, berichtet Bürgermeister Stefan Jäckle. Verständlich aus seiner Sicht, denn die Unsicherheit, wie stark der Gas- und Strompreis in den nächsten Monaten weiter steigen wird, ist groß. Hinzu kommen die neuen Vorgaben der Bundesregierung, welche Heizanlagen in Eigenheime nach 2025 noch eingebaut werden dürfen. Denn die von der Bundesregierung favorisierte Wärmepumpe eignet sich nicht für jedes Haus.

Jäckle sagt, er würde sich freuen, wenn sich weitere Bürger, deren Grundstücke bereits am aufgebauten Netz liegen, für den Nahwärmeanschluss entscheiden würden. „Bei einigen hat man damals schon vorausschauend die Vorstreckungen gemacht, da muss man jetzt nur noch die Wärmeübergabestationen einbauen“, erläutert er. Finanziell wird dieses Interesse der Privatbürger jedoch nur bedingt der Gemeinde etwas bringen. Für die schwarzen Zahlen sind vor allem die Großabnehmer verantwortlich. „Häuser, die heute neu gebaut werden, verbrauchen kaum noch Energie, das sind zum Teil schon Passivhäuser“, erläutert er. „Finanziell sind für uns vor allem die Häuser aus den 70er und 80er-Jahren und weitere Großabnehmer interessant.“

Wenige private Anschlüsse in Eberhardzell

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt Bioenergie Oberland in Eberhardzell. Dort betreibt das Hochdorfer Unternehmen das Nahwärmenetz eigenständig, ohne kommunale Beteiligung. Der erste Bauabschnitt erfolgte 2008, inzwischen werden 41 Gebäude versorgt. Angeschlossen sind unter anderem die Turn- und Festhalle inklusive Schwimmbad, die Grundschule, der Raiffeisenmarkt, die Raiffeisenbank, das ehemalige Gasthaus Post, das Gasthaus und Hotel Junginger, der Kindergarten und die alte Grundschule. Es sind auch ein paar Mehr- und Einfamilienhäuser dabei, das ist jedoch die Ausnahme. Der Grund: Das Netz umfasst nur den Ortskern und keine reinen Wohngebiete. Diese Strategie hat aber auch dazu geführt, dass das Netz seit Beginn wirtschaftlich ist. Dieses Jahr sollen weitere sieben Gebäude angeschlossen werden.

In Rot an der Rot gibt es seit 2009 ein Nahwärmenetz, das aktuell 70 Kunden beliefert. Wärmelieferant ist ein örtliches Unternehmen, das die Wärmeversorgung durch den Betrieb von zwei Hackschnitzelkesseln sicherstellt.

Der kommunale Bauhof betreut das Nahwärmenetz, die Verwaltung kümmert sich um die Abrechnung. Bisher schreibt das Netz rote Zahlen, der jährliche Abmangel beträgt zwischen 60 000 und 120 000 Euro – und das, obwohl es auch in Rot einige Großabnehmer gibt. So sind das Rathaus, das Seniorenzentrum und das Jugendhaus St. Norbert an das Nahwärmenetz angeschlossen. Wie die Gemeindeverwaltung bestätigte, gab es auch in Rot vermehrt Anfragen aus der Bürgerschaft bezüglich eines Neuanschlusses. Einen weiteren Ausbau des Netzes schließt die Gemeinde jedoch aufgrund der laufenden Kosten und des damit verbundenen Abmangels aus. Angeschlossen an das bestehende Nahwärmenetz könne nur, dessen Grundstück bereits an den Nahwärmetrassen liege.

So sehen die Preise aus

Ein Blick auf die Preise der drei Nahwärmenetze zeigt, dass sie schwer vergleichbar sind, denn jeder Betreiber rechnet anders ab:

Hochdorf

Grundpreis bis 24 KW: 21 Euro netto pro Monat (derzeit 24,99 brutto)

Arbeitspreis pro KWh: 0,074 Euro / KWh netto (derzeit 0,088 Euro brutto)

Rot an der Rot

Grundpreis bis 40 KWh pro Jahr: 205, 80 Euro (17,15 Euro monatlich)

Leistungspreis pro Jahr: 23,70 Euro

Arbeitspreis je MWh (Verbrauch 50 bis 100 MWh): 71, 30 Euro

In Eberhardzell gibt es nur einen Arbeitspreis und dieser beläuft sich auf 8 Cent pro KWh. Ans Netz angeschlossen werden kann jedoch nur, wer im Kernort wohnt.