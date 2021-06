So steht es um die Rondell-Konzerte 2021

Die Ewa-Riss regionaler Energieversorger aus Biberach, unterstützt künftig den Verein Biberacher Musiknacht bei der Veranstaltung der traditionsreichen und beliebten Biberacher Rondell-Konzerte. Hierzu haben beide Seiten eine längerfristige Partnerschaft vereinbart. Ziel ist es, die kulturelle Veranstaltung nachhaltig zu unterstützen, um dem breiten Publikum an den Sonntagabenden in den Sommerferien wieder tolle Unterhaltung bieten zu können. Die Unterstützung der Ewa-Riss und der langjährigen Partner, der Kreissparkasse Biberach und dem Kulturamt der Stadt Biberach, macht es möglich, dass sich verschiedenste Künstler und Bands weiterhin kostenlos präsentieren.

„Wir freuen uns sehr, mit der Ewa-Riss einen weiteren starken Partner gefunden zu haben, der uns künftig bei unseren beliebten Rondell-Konzerten mit unterstützt. Die längerfristig angelegte Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unserem Publikum aus Biberach und Umgebung ein abwechslungsreiches, hochkarätiges und kostenloses Musikprogramm an den Sonntagabenden in den Sommerferien anbieten zu können“, sagt Stefan Kauschke, stellvertretender Vorsitzender.

Mit einer bunten Mischung verschiedener Musikstile, von Blues über Rock bis Jazz und Country, aber auch anderer Darbietungen wie beispielsweise Musik-Comedy, haben sich die Rondell-Konzerte seit 1981 zu einem Publikumsmagneten in Biberach entwickelt.

Neben der angesehenen regionalen Kulturveranstaltung hat die Ewa-Riss auch das attraktive Gesamtpaket des Vereins überzeugt: „Als lokaler Energieversorger unterstützen wir vor allem die Vereine vor Ort. Corona hat die Kultur-Branche besonders hart getroffen. Da möchten wir helfen. Der Verein hat ein tolles Gesamtpaket an Sponsoringmaßnahmen sowohl im Offline- als auch im Online-Bereich zusammengestellt. Das hat uns überzeugt“, so Katja Kägebein, Geschäftsführerin der Ewa-Riss.

Der Verein stellt damit gemeinsam mit alen Partnern die Weichen für eine Stärkung der beliebten Veranstaltungsreihe im Biberacher Kultursommer. Dieses Jahr feiern die Rondell-Konzerte ihr 40-jähriges Bestehen. Der Verein hofft, dass die Konzerte in diesem Sommer stattfinden können. Die Gespräche mit den Verantwortlichen finden aktuell statt. „Mit unseren Rondell-Konzerten wollen wir auch künftig den Kulturkalender in Biberach bereichern. Wenn die Rahmenbedingungen es zulassen, wird dies bereits wieder im August und September 2021 der Fall sein. Als Verein sind wir zuversichtlich und freuen uns darauf“, so Stefan Kauschke.

Seit seiner Gründung 2000 veranstaltet der gemeinnützige Verein Biberacher Musiknacht mit einem engagierten Team aus Ehrenamtlichen und Mitgliedern neben den Rondell-Konzerten auch die erfolgreiche jährliche Biberacher Musiknacht. Als weitere Aktivität wird seit Kurzem zusammen mit der Biberacher Narrenzunft in der Fasnetszeit auch der „New Crazy Biber“ organisiert.