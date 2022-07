So sieht Schützenvorfreude aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Städtischen Kita in der Wielandstraße wurde dieser Tage der letztjährige 50. Geburtstag der Kita mit allen 60 Kindern und Eltern nachgefeiert. Das ganze Fest stand unter dem Motto der Stadtfarben, passend zum bevorstehenden Schützenfest. Familie Niebecker mit Jonathan, Mats und Oskar (im Bild von links) hat alles gegeben, um in Feierlaune zu kommen.