Filmfestbilanz: 5000 Tickets im Kino verkauft, 9000 Besucher in der Stadthalle

Knapp 5000 Tickets an den Festivaltagen im Kino Traumpalast, rund 900 Besucherinnen und Besucher bei Eröffnung und Preisverleihung der 43. Biberacher Filmfestspiele: Intendantin Nathalie Arnegger und Tobias Meinhold, Vorsitzender des Vereins Biberacher Filmfestspiele zogen in einem Pressegespräch am im Vorfeld der Preisverleihung eine positive Bilanz des Festivals. Sie sehen aber auch Verbesserungen für die 44. Auflage im Jahr 2022.

„Wir haben die rund 70 Filme für das Festival ausgewählt aus Einreichungen, durch das Entdecken bei anderen Festivals und auch bei der Recherche in sozialen Medien“, sagt Arnegger. „Und dabei ist offenbar eine Mischung herausgekommen, die geliebt wird.“ Sie habe vom Publikum und den Jurys viele begeisterte Rückmeldungen für die Auswahl erhalten. „Das freut mich, das freut uns als Team sehr“, so die Intendantin. Auch dass die Jurys angeregt und zum Teil sehr kontrovers darüber diskutiert hätten, an wen sie ihre Preise vergeben, sei ein gutes Zeichen.

Stolz auf Schüler- und Publikumsjury

Stolz sei sie auf die Entscheidungen von Publikums- und Schülerjury, die sich für sehr starke Filme entschieden hätten. „Dass gerade die Schülerjury einen sehr politischen Film ausgewählt hat, macht mich sehr stolz.“ Es habe nämlich auch andere Filme gegeben, die dem Alter und der Lebenswelt der Schüler näher gewesen seien. „Die Jugendlichen haben eine sehr intellektuelle Entscheidung getroffen.“ Für die Filmschaffende seien gerade die Preise der Laienjurys immer besonders wichtig.

Für sie selbst hätten sich die Festivaltage sehr gut angefühlt, sagt Nathalie Arnegger über ihre Intendantenpremiere. „Ich weiß jetzt, was dahinter steckt.“ Klar sei für sie aber auch, dass sie im nächsten Jahr etwas mehr Freiheit brauche, um Gespräche mit Filmschaffenden, Medienvertretern oder Besuchern führen zu können. Dazu müsse man das Moderatorenteam noch etwas vergrößern.

Kritik wegen ausgefallener Diskussionen

Gestört haben sich manche Besucher daran, dass nicht bei jeder Filmvorführung ein Mitglied des Filmteams anwesend war und es deshalb keine Diskussion im Anschluss gab. „Ich habe gemerkt, dass das Biberacher Publikum in einem solchen Fall trotzdem diskutieren will“, so Arnegger. Sie möchte aber daran festhalten, in solchen Fällen keine moderierte Diskussion im Kinosaal abzuhalten. „Ich möchte nicht über das Baby eines anderen in dessen Abwesenheit sprechen.“ Auch bei anderen Festivals seien Diskussionen in so einem Fall nicht üblich, sagt die Intendantin; ebenso wie es nicht immer möglich sei, einen kompetenten Gesprächspartner eines Filmteams für jede Vorführung im Saal zu haben. Das sei bei anderen Festivals ebenfalls an der Tagesordnung.

„Wir bitten da auch um Verständnis, wenn Filmschaffende, die eigentlich zugesagt hatten, aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen können“, sagt Tobias Meinhold. „Man kann das uns gegenüber kritisieren, aber das sollte nicht verletzend sein“, sagt er über manche Rückmeldung, die er bekommen habe.

Zufriedenstellende Zuschauerzahl

Auch Meinhold zeigt sich mit dem Festival zufrieden. Die Zuschauerzahl sei in Anbetracht hoher Corona-Inzidenzen und der Warnstufe, die zu Festivalbeginn in Kraft trat, absolut zufriedenstellend. Man erkenne auch die neue Handschrift der Intendantin. „Wir hatten vier Monate weniger Vorbereitungszeit und man kann das ja nicht proben.“ Bestimmte Verbesserungspunkte im Zusammenspiel zwischen Vereinsvorstand, Festivalbüro und neuer Intendanz habe man erst im „Livebetrieb“ gesehen. „Das werden wir für nächstes Jahr optimieren.“ Man werde mit dem ganzen Team in Klausur gehen, darunter auch die neue Chefhostess Theresa Sigmund, die mit ihrem Team eine super Arbeit geleistet habe.

„Dafür, dass es unser erstes Festival in dieser Konstellation war, bin ich wahnsinnig beeindruckt von der Filmauswahl und auch von der Verjüngung der Jurys“, sagt Meinhold. Für den Vereinsvorstand habe er erkannt, dass dieser sich noch stärker in die Organisation einbringen müsse und während der Festivaltage „etwas am Zeitmanagement“ arbeiten müsse. Er wolle sich gewisse Abläufe auch mal auf anderen Festivals anschauen, kündigt er an. Auch Nathalie Arnegger hat bereits neue Ideen für die Filmfestspiele 2022, die sie jetzt noch nicht verraten möchte.

Video-on-Demand-Angebot ist gut nachgefragt

Gut angelaufen sei auch das Video-on-Demand-Angebot. Bis Sonntag seien hier rund 450 Tickets verkauft worden. „Und das Ganze läuft ja noch bis 14. November.“ Vor allem das All-inclusive-Paket, das Zugriff auf alle angebotenen Filme erlaubt, sei gefragt gewesen. Man werde an diesem Zusatzangebot festhalten und es beim nächsten Mal noch früher bewerben, so Meinhold. „Es gibt uns die Chance, Filmperlen zu zeigen, die es nicht ins Programm des Präsenzfestivals geschafft haben.“ Wer nach den sechs Festivaltagen also noch weiter Lust hat, neue Produktionen zu sehen, findet das Video-on-Demand-Angebot diese Woche noch im Internet unter www.filmfest-biberach.de.