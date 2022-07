Ewa Riss: Gaspreise werden weiter steigen

Wie sich die Ausrufung der Alarmstufe auf die Endkundenpreise auswirken wird, lässt sich aus Sicht des Biberacher Energieversorgers Ewa Riss derzeit noch nicht genau abschätzen. Klar ist, dass aufgrund des ohnehin sehr hohen Börsenpreisniveaus der Druck auf die Gaspreise weiter steigen werde, teilt das Unternehmen auf Anfrage der Redaktion mit.

„Aktuell passen wir die Endkundenpreise nach gesetzlichen Bestimmungen, zum Beispiel der Grundversorgungsverordnung oder bei unseren Produkten außerhalb der Grundversorgung, nach unseren geltenden AGB an“, so eine Sprecherin der Ewa Riss. Dies bedeute, dass nach Ablauf der Erstlaufzeit oder der Preisbindung geprüft wird, ob eine Preisanpassung beispielsweise aufgrund höherer Beschaffungspreise notwendig ist. „Ob weitere Preisanpassungen notwendig werden, können wir aktuell noch nicht abschätzen. Dies ist jedoch gut möglich, sollten die Gaspreise weiterhin so dramatisch steigen“, so die Firmensprecherin.

Gesetz deckt Preiserhöhungen für Ersatzbeschaffungen ab

Eine erhebliche Reduzierung der Gesamtimportmengen nach Deutschland könne dazu führen, dass Gasversorger nicht die langfristig gekauften Gasmengen erhalten, sondern zu den aktuell sehr hohen Großhandelspreisen Ersatz beschaffen müssten. „Es besteht das Risiko krisenbedingter Liquiditätsverwerfungen bei einzelnen Energieversorgungsunternehmen in der Lieferkette“, teilt die Ewa Riss mit.

Um solche Entwicklungen zu vermeiden, sehe das Energiesicherungsgesetz die Möglichkeit zur kurzfristigen Preisanpassung vor. „Damit soll sichergestellt werden, dass die Versorger trotz eventuell notwendiger Ersatzbeschaffungen infolge einer Gasmangellage ihren Versorgungsauftrag erfüllen können“, so die Sprecherin der Ewa Riss. Das Preisanpassungsrecht decke nur Ersatzbeschaffungen wegen ausgefallener Importmengen nach Deutschland ab. „Die Nutzung dieses zusätzlichen Rechts ist allerdings sehr herausfordernd für alle Beteiligten. Das Gesetz sieht verschiedene Bedingungen für die Abwicklung der Preisanpassung, ihre regelmäßige Überprüfung und die Preisabsenkung nach Beendigung der Mangellage vor.“

Das rät das Energie-Unternehmen den Kunden

Was rät die Ewa Riss den Kunden? „Jede Kilowattstunde Gas, die wir im Sommer einsparen, trägt dazu bei, dass wir mehr Gas einspeichern und dadurch besser durch den Winter kommen können. Daher ist jeder Gasverbraucher gehalten, so viel Energie wie möglich einzusparen“, sagte die Firmensprecherin. Dies gelte für die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für die Industrie. Dazu gehörten kleine Dinge im Alltag, wie das Senken der Raumtemperatur oder die Dauer des Duschens.

Insbesondere im kommenden Winter sollten Haushalte noch stärker auf ihr Heizverhalten achten. Als Faustformel gilt: Durch ein Grad weniger Raumtemperatur lässt sich der Gasverbrauch um sechs Prozent reduzieren.