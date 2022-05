So sieht das neue Schützenfestabzeichen aus

Das Biberacher Schützenfest soll, unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen, vom 15. bis 24. Juli wieder wie gewohnt stattfinden. Dazu gibt es auch wieder ein Schützenfestabzeichen, das sich von denen der vergangenen Jahre etwas unterscheidet.

In den zwei Jahren „Schütza dahoim“ haben die Biberacher „ihr“ Fest auf andere Weise gefeiert. Das verbindende Element war aber auch in dieser Zeit das Schützenfstlied „Rund um mich her ist alles Freude“, egal ob beim Fahnenhissen in den Gärten, bei den Auftritten der Musikgruppen oder im Biergarten auf dem Gigelberg

Abzeichen spiegeln den Zeitgeist wider

Im Laufe der Zeit haben sich die Festabzeichen verändert und spiegelten so auch den jeweiligen Zeitgeist wider. Im Unterschied zu den aktuell bekannten Abzeichen aus Holz, war das erste Festabzeichen von 1949 aus Pappe und ist heute eine Rarität. Auch die Motive orientierten sich an unterschiedlichen Themen: Nach Festszenerien (1953-1969), Häusern (1972-1995) und Plakatmotiven (2000-2021) dreht sich ab 2022 bei der neuen Motivreihe alles um das Schützenfestlied.

Holger Diehl (v. l.), Gestalter des neuen Abzeichens, mit Schützenbeirätin Stefanie Münch und Schützendirektor Florian Ihler, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. (Foto: Florian Achnberger)

„Das „Rund um mich her“ ist das Nervensystem des Fests“, so Holger Diehl, der das neue Abzeichen gestaltet hat und damit die Nachfolge der ehemaligen Schützendirektorin Corinna Dintheer antritt, die neun Jahre lang die Gestaltung verantwortete. Gemeinsam mit Schützenbeirätin Stefanie Münch, verantwortlich für den Abzeichenverkauf, hat Holger Diehl das Konzept entwickelt.

Weiterhin aus Holz

„Egal, wo man das Lied singt, ist es Ausdruck für das Schützenfeeling, das alle miteinander vereint. Die neue Reihe bietet Freiraum für Interpretationen und erinnert jeden an seine Erlebnisse die er mit dem Schützenlied verbindet“, so Münch und Diehl. Bei der Gestaltung wollen die beiden bewusst in eine neue Richtung mit modernem, interpretativem Motiv gehen, aber in der Haptik traditionell und nachhaltig bei Holz bleiben.

In den kommenden Jahren sollen klare, prägnante Grafiken im Zusammenhang mit dem Schützenfestlied das Abzeichen zieren. Start der neuen Serie ist der Liedtext der ersten Strophe. Passend zur ersten Textzeile, kam nur ein rundes Abzeichen in Frage.

Verkaufsstellen und Kosten

Die Biberacher Schülerinnen und Schüler starten mit ihren Verkauf diese Woche. In den bekannten Vorverkaufsstellen sind die Abzeichen ab Ende Juni erhältlich, Infos dazu werden noch bekanntgegeben. Der Vorverkaufspreis beträgt sieben Euro. Dieser Preis gilt bis Schützensamstag, 17. Juli, danach kosten die Abzeichen zehn Euro.