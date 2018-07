So sieht das neue Rißegger Dorfgemeinschaftshaus aus

Für die Einwohner des Biberacher Teilorts Rißegg geht in den kommenden beiden Jahren ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Der Ort erhält ein neues Dorfgemeinschaftshaus mit Räumen für Ortsverwaltung, Vereine, Kirchengemeinde sowie einen Gemeindesaal. Ortschaftsrat und Bauausschuss haben sich einstimmig für den Entwurf des Büros Münz Architekten aus Biberach ausgesprochen. Der Gemeinderat soll dies in seiner Sitzung am Donnerstag tun.

Vier Architekturbüros hatten im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung ihre Entwürfe für das neue Gebäude eingereicht. Im nächsten Jahr beginnen die Bauarbeiten. Bis 2020 soll es an der an der Ecke der Zufahrtsstraße zu den Parkplätzen und den Bushaltestellen des Bischof-Sproll-Bildungszentrums gebaut werden. „Alle vier Entwürfe waren gut, wir bauen nun den funktionalsten und besten“, sagte Hochbauamtsleiter Siegfried Kopf-Jasinsksi im Bauausschuss. Eine Fachjury hatte sich Ende Juni für den Entwurf des Büros Münz entschieden. Dieser besteht aus zwei Gebäuden mit Satteldach, die etwas versetzt zueinander stehen und im Erdgeschoss durch ein Foyer verbunden sind. Der Gemeindesaal und das Foyer öffnen sich zum südlichen Dorfplatz, die Bühne liegt im Norden Richtung Parkplatz.

Eventuell ist ein Keller notwendig

Im zweiten Gebäude befinden sich die kirchlichen Räume im Erdgeschoss und die Ortsverwaltung im Obergeschoss. Die Fassade soll in Holz ausgeführt werden. Der einzige Kritikpunkt der Jury sind die Haupt-WC-Anlagen im Obergeschoss. Diese lassen sich aber durch einen Raumtausch ins Erdgeschoss verlegen. „Das gesamte Gebäude wirkt, als hätte es schon immer an diesem Ort gestanden“, so Kopf-Jasinski. Unter Umständen brauche das Gebäude auch eine Unterkellerung für die Haustechnik.

Stadtrat Lutz Keil (SPD) wollte wissen, wie es mit der Lärmentwicklung aussehe, wenn in dem Dorfgemeinschaftshaus Veranstaltungen stattfinden. „Das Gebäude ist zur Nachbarschaft hin geschlossen“, so Kopf-Jasinski. Die Stadt werde auch ein Lärmgutachten erstellen lassen, um das Haus so zu bauen, dass möglichst wenig Lärm nach außen dringe. An- und Abfahrtsverkehr werde es allerdings geben.

Weitere Fragen befassten sich mit den möglichen Kosten. „Wir haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, weil sich bei Bauprojekten die Kosten fast verdoppelt haben“, so CDU-Stadtrat Friedrich Kolesch. Er vermisse eine plausible Kostenschätzung des Architekten.

Kostenschätzung noch schwierig

Die Kostenprognose anhand des beauftragten Raumprogramms und einer daraus resultierenden Bruttogeschossfläche von 880 Quadratmetern belaufe sich auf rund 2,9 Millionen Euro, sagte der Hochbauamtsleiter. Damit liege der Entwurf im Vergleich zu den anderen drei eingereichten Arbeiten im „mittleren Bereich“, so Kopf-Jasinski. Vom Architekten in der Wettbewerbsphase eine genaue Kostenschätzung zu verlangen, sei wenig voll. „Im Zweifel schreiben die Ihnen das hin, was Sie hören wollen, damit der Form Genüge getan ist.“

Der Hochbauamtsleiter verwies darauf, dass das Projekt für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum eingereicht werden soll. Hierbei hofft die Stadt auf einen Zuschuss – möglich sind maximal 750 000 Euro.