So sieht das Kulturprogramm der Stadt Biberach für die Spielzeit 2020/21 aus

Das Kulturamt der Stadt Biberach hat für die Spielzeit 2020/2021 ein vielfältiges und umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Mehr als 60 Veranstaltungen stehen zur Auswahl. Nachdem der Lockdown in Folge der Corona-Pandemie das kulturelle Leben nahezu lahmgelegt hat, was insbesondere die Theater- und Musikveranstaltungen betraf, startet das Kulturamt zuversichtlich in den Vorverkauf für die kommende Saison.

Am Freitag, 11. September, beginnt der Verkauf von Einzeltickets für alle Veranstaltungen. Abonnenten aus der vergangenen Saison erhalten wie immer ein Vorkaufsrecht und wurden darüber bereits informiert. Für Kulturbesucher lohnt sich der frühzeitige Kauf des Tickets, um sich die besten Plätze in den Veranstaltungsräumen zu sichern, die auf Abstand bestuhlt werden und somit deutlich weniger Kapazitäten bieten, teilt das Kulturamt mit. Der Vorverkauf findet wie gewohnt beim Kartenservice im Rathaus statt, außerdem online, telefonisch und schriftlich.

Neue Beleuchtung in der Stadthalle

In der neuen Spielzeit freut sich Veranstaltungsleiter Julian Gröschl besonders auf ein zahlreiches und begeistertes Publikum, auf das eine sanierte Bühnen- und Saalbeleuchtung wartet, die im Frühjahr 2020 komplett erneuert wurde (SZ berichtete).

Los geht es am 26. September mit der Jugendkunstschule Biberach und ihrer Revue „Wieder da!“, einer musikalischen Tanz- und Theater-Performance. Am 9. Oktober beginnt der Kabarettherbst mit bekannten Größen wie Hannes Ringlstetter oder Sarah Hakenberg. Des Weiteren zeigen Künstler wie Claudia Pichler oder Arthur Senkrecht, was sie draufhaben.

Kostbarkeiten der klassischen Musik erklingen am 8. November in der Reihe Klassik in Biberach, sowie am 22. November mit der Ausnahmepianistin Alexandra Mikulska. Im Dezember sind mit Alfons (11. Dezember) und Django Asül (19. Dezember) nochmals zwei kabarettistische Schwergewichte zu Gast.

Mit „Faust I“ (27. Januar), „Hamlet“ (28. Januar), „Der gute Mensch von Sezuan“ (4. März) oder „Backbeat – Die Beatles in Hamburg“ (5. März) kommen Theaterliebhaber in der ersten Jahreshälfte 2021 auf ihre Kosten.

Wieder eine Opern-Eigenproduktion

Nachdem am 13. März der erfolgreiche Tanzwettbewerb „urban danceprix“ in die fünfte Runde geht, erwartet das Biberacher Publikum vom 17. bis 24. April zum krönenden Abschluss der Saison eine Opern-Eigenproduktion: „Die Entführung aus dem Serail“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Wieder einmal stehen eine Vielzahl Biberacher Akteure gemeinsam mit professionellen Musikern und Solisten auf der Bühne der Stadthalle und zeigen unter der Regie von Corinna Palm und der musikalischen Leitung von Andreas Winter, wie bedeutsam und lebendig die Tradition Biberachs als Singspielstadt ist – von Biberachern für Biberacher.

Eingeschränkte Zuschauerzahlen

Verständlicherweise werden die kulturellen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wegen der verordneten Corona-Abstandsregelungen nicht genauso wie bisher gewohnt ablaufen. Das Einhalten des Mindestabstands und das Tragen einer Maske bis zum Erreichen des Sitzplatzes sind obligatorisch. Die Programme dauern in der Regel etwas kürzer, die Lüftungsanlage läuft auf Hochtouren und es dürfen nur deutlich weniger Karten verkauft werden – etwa 250 (statt vorher mehr als 800) für die Stadthalle und 120 für die Gigelberghalle. Das Komödienhaus bleibt für Theater und Kabarett bis auf Weiteres geschlossen. Rasches Zugreifen beim Vorverkauf lohnt sich also, und wenn es auch wegen der Unwägbarkeiten in dieser Saison ausnahmsweise kein „Wahlabo“ geben kann, gibt es hinterher einen Gutschein über 25 Euro für jeden, der fünf oder mehr Aufführungen im Laufe der Saison bucht. Aktuell werden Tickets für Veranstaltungen bis einschließlich Mitte Dezember verkauft. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen ab Silvester 2020 wird am 12. November beginnen. Alle Veranstaltungen werden kompatibel mit den jeweils aktuell geltenden Hygieneregelungen der Corona-Verordnungen durchgeführt.