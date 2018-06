So sehen Sieger aus: Kinder freuen sich über den schönsten Maibaum

Ganz hoch aufs Siegertreppchen des SZ-Maibaumwettbewerbs für Kindergärten hat es der Märchen-Maibaum des städtischen Kindertagesstätte in der Wielandstraße in Biberach geschafft. Die Kinder und Erzieher (Foto) freuen sich nun über die Siegerurkunde, den Einkaufsgutschein bei Spielwaren Ziesel und die fünf Liter Apfelsaft aus Kürnbach. Ganz stolz sind auch die Kinder des katholischen Kindergartens Schwester Ulrika Nisch in Biberach, sie belegten Platz zwei. Dicht folgte ihnen der katholischen Kindergarten St. Margaretha aus Otterswang, die den dritten Platz belegten. Sie alle können jetzt eine Ausflug zum Spielwaren-Geschäft nach Ochsenhausen. Alle Siegerbilder sehen Sie online unter www.schwaebische.de/biberach. Foto: Tanja Bosch