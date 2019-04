So sehen regionale Wahlkandidaten die EU

Europawahlkandidaten der sechs großen Parteien CDU, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90/Grüne haben bei einer gut zweistündigen Podiumsdiskussion vor rund 150 Besuchern im Hans-Liebherr-Saal der Biberacher Stadthalle am Donnerstagabend ihre europapolitischen Positionen erläutert. Schwerpunkte waren die Entwicklungs-, Agrar- und Migrationspolitik der EU sowie Waffenexporte. Eingeladen hatte der Arbeitskreis Entwicklungspolitik (AKE) Biberach, das Bündnis für Demokratie und Toleranz, das Friedensbündnis sowie der Weltladen Biberach. Die SZ stellt die wichtigsten Positionen der einzelnen Politiker im Überblick dar.

Norbert Lins (CDU): Der Ravensburger sitzt seit 2014 im Europaparlament, darunter im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, und ließ diese Erfahrung in der Diskussion immer wieder durchblicken. In der Afrikapolitik sei durch gute, faire Handelsabkommen in den vergangenen Jahren viel passiert. Bei aller Hilfe zur Selbsthilfe könne sich Afrika aber auf absehbare Zeit nicht selbst ernähren. Die Seenotrettung von Flüchtlingen sollte von der EU staatlich organisiert werden. Generelle Rüstungsexportverbote hält Lins für falsch, man müsse aber stärker nachverfolgen, wohin die Waffen gehen.

Zitat: „Die EU ist die richtige Betriebsgröße für wichtige Politikbereiche.“

Matthias Lamprecht (SPD): Der Ulmer Physiker und Juso-Kreisvorsitzende sieht die EU derzeit von innen und außen bedroht und fordert ein sozialeres Europa mit länderspezifischen Mindestlöhnen und weniger Arbeitslosigkeit. Gegenfinanziert werden könne dies durch eine schärfere Besteuerung von Großkonzernen. Bei Handelsverträgen mit Entwicklungsländern müsse die EU mehr Wert auf ökologische Standards und Arbeitsnormen legen. EU-Hilfe müsse überdies längerfristig angelegt sein. In der EU brauche es einheitliche Asylregelungen und eine leistungsfähige Seenotrettung. Für Waffenexporte müsse es härtere Kriterien geben.

Zitat: „Nationalismus heißt Krieg, deshalb setze ich auf ein starkes Europa.“

Rebecca Weißbrodt (AfD): Die Verwaltungsangestellte und ehemalige Zeitsoldatin aus dem Kreis Biberach wehrt sich gegen den bürokratischen Apparat der EU in Brüssel, den sie für ein undemokratisches Konstrukt hält. Sie sei für ein Ende der Zentralisierung. In Afrika sei vor allem die Bevölkerungsexplosion ein Problem. Dies lasse sich durch eine Senkung der Geburtenrate durch mehr Bildung und Industrialisierung lösen. Statt einer Seenotrettung solle aus Aufnahmezentren für Flüchtlinge in Heimatnähe geben. Waffenexporte lehne sie ab.

Zitat: Wir sind nicht gegen Europa, sondern gegen die EU.“

Gerd Reichert (FDP): Der Humangenetiker aus Ochsenhausen sieht den heutigen Wohlstand als Verdienst der EU. Um Zuwanderung zu stoppen, müsse die EU dafür sorgen, dass die Menschen in ihren Heimatländern gute Bildung und Arbeitsplätze vorfinden. In der Entwicklungspolitik müsse man das Kleinbauerntum in Afrika unterstützen und den Menschen nichts überstülpen. Die Seenotrettung sieht er positiv, besser geklärt werden müsse jedoch, was mit den Geretteten danach passiere. Prüfverfahren müssten schneller gehen. Ein Exportverbot von Waffen sei wünschenswert, die Welt dafür aber (noch) nicht reif.

Zitat: „Wir müssen das Projekt EU exportieren und zeigen, dass wir das bessere System haben.“

Claudia Haydt (Die Linke): Die Religionswissenschaftlerin und Soziologin aus Friedrichshafen spricht sich für eine offene EU aus. Dies emüsse mit einer gemeinsamen diplomatischen Stimme sprechen, nicht aber mit einer gemeinsamen militärischen Stimme. EU-Handelabkommen mit Entwicklungsländern stünden oft in schlechter Tradition des Kolonialismus. Eine faire Entwicklung klappe über genosenschaftliche Strukturen oft besser. Die Seenotrettung von Flüchtlingen müsse zivil organisiert und von der EU unterstützt werden.Für Rüstungsexporte gebe es bereits klare EU-Regeln, die nur nicht angwendet würden.

Zitat: „Ich wünsche mir eine EU, die offen ist, und nicht Menschen im Mittelmeer oder der Sahara krepieren lässt.“

Anna Deparnay-Grunenberg (Bündnis 90/Grüne): Die Tochter einer Französin und eines Deutsch-Schweizers hat Forst- und Umweltwissenschaften studiert und ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stuttgarter Gemeinderat. Die Agrarpolitik der EU ist aus ihrer Sicht zum Teil schädlich für die Entwicklungspolitik. Ein Drittel der Lebensmittel würden weggeschmissen, die Transportwege würden länger. Immer noch größer sei nicht besser, hier müsse relokalisiert werden. An der Seenotrettung, die zvil organisiert werden müsse, lasse sich die Humanität Europas messen. Die EU muss aus ihrer Sicht aufhören, Waffen in Krisengebiete zu exportieren. Das Exportrecht sei noch nicht strikt genug. Sie sprach sich für mehr Frauen in politischen Entscheidungsgremien aus.

Zitat: „Ich will keine Welt, in der jeder sich in Nationalismen zurückzieht und sagt: Wir machen alles richtig und die anderen alles falsch.“