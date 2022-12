So sehen die Pläne für die drei Regiobusse aus

Ab September kommenden Jahres sollen drei Regiobuslinien die Mobilität auf der Ost-West-Achse des Landkreises Biberach deutlich stärken. Nachdem das Land Anfang November die Förderung der Linien zugesagt hatte, haben nun auch die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses dem Kreistag empfohlen, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Zuvor hatte Peter Hirsch, Leiter des Verkehrsamts, den Kreisräten Einblicke in den Stand der Planungen gegeben.

Das Angebot auf den drei Linien Riedlingen–Biberach, Biberach–Erolzheim und Erolzheim–Memmingen wird deutlich ausgebaut. Mit den Regiobussen, ausgestattet mit Klimaanlage, Niederfluranteil, WLAN und USB-Steckdosen, wird es ein stündliches Angebot unter der Woche von 5, samstags von 6 und sonntags von 7 bis jeweils 24 Uhr geben. „Die drei Linien sind für den Landkreis ein guter Gradmesser, ob die Angebotsausweitungen gerade im ländlichen Raum angenommen werden und ob es Sinn macht, dieses Angebotsniveau auf die Fläche auszurollen“, teilt das Landratsamt mit.

Land und Landkreis teilen sich Kosten

Das Land erstattet die Hälfte der entstehenden Kostenunterdeckung. Die übrigen Kosten muss der Landkreis tragen. Das Landratsamt rechnet „durch das attraktive Angebot mit einer Zunahme von Fahrgästen und damit mit höheren Fahrgelderlösen. Damit müsste der Zuschussbedarf zurückgehen.“

Durch die geänderte Linienführung der Regiobuslinien können einige Haltestellen vereinzelt nicht mehr so wie bisher angedient werden, teilt das Landratsamt. Um diese Anschlüsse dennoch sicherzustellen, müssten bestehende Linien in den Räumen der Regiobuslinien angepasst und gegebenenfalls Zusatzleistungen beauftragt werden. Im Rahmen dieser Linien-Modifizierung soll das Illertal besser an den Bahnhof in Kellmünz und damit ans Schienennetz angeschlossen werden.

Die drei Regiobuslinien im Überblick:

Regiobuslinie X380, Riedlingen–Biberach:

Die Linie 380 verkehrt aktuell montags bis freitags von 5 bis 19 Uhr und ist stark auf den Schülerverkehr ausgerichtet. Samstags gibt es zwischen 5 und 14 Uhr vereinzelte und an Sonn- und Feiertagen gar keine Fahrten. Das ÖPNV-Angebot ist nicht vertaktet und die Fahrwege sind aufgrund des Schülerverkehrs nicht immer gleich.

Mit dem neuen Regiobusangebot würde die Anzahl der Fahrten von Montag bis Freitag auf 38 zunehmen, derzeit sind es an Schultagen 21 und in den Ferien 18. Samstags gibt es zukünftig 36 statt sieben Fahrten und an Sonn- und Feiertagen 34 Fahrten.

Die Fahrtstrecke verläuft überwiegend entlang der B 312 mit Schlenkern durch Uttenweiler und Attenweiler. Über die Sana-Klinik geht es dann in die Biberacher Innenstadt. Bei den Regiobussen stehe eine Zeitersparnis zwar nicht im Vordergrund, die Fahrt von Riedlingen nach Biberach werde aber zukünftig statt einer Stunde nur noch 40 Minuten dauern, so Hirsch.

Die prognostizierte Kostenunterdeckung beträgt in den drei Projektjahren 3,7 Millionen Euro. Davon trägt das Land maximal 1,85 Millionen Euro.

Regiobuslinie X 250, Biberach–Erolzheim:

Die Linie 250 verkehrt aktuell montags bis freitags von 4 bis 24 Uhr und ist stark an den Schülerverkehr angepasst. Samstags gibt es Fahrten zwischen 7 und 21 Uhr und an Sonntagen zwischen 9 und 20 Uhr. Die Fahrwege sind aufgrund des Schülerverkehrs und dem sehr großen Bediengebiet uneinheitlich.

Mit dem neuen Regiobus würde sich die Anzahl der Fahrten von Montag bis Freitag an Schul- und Ferientagen von 37 auf 42 erhöhen, an Samstagen von 14 auf 38 und an Sonn- und Feiertagen von elf auf 36.

Die Strecke führt über Ummendorf und Ringschnait auf die B 312. In Edenbachen verlässt der Regiobus die Bundesstraße Richtung Erolzheim. Für Erolzheim als Haltepunkt habe man sich unter anderem wegen seiner Bedeutung als Schulstandort entschieden, erläuterte Hirsch. Der Amtsleiter versicherte in dem Zusammenhang, dass Berkheim keine Schlechterstellung erfahre. Es werde eine Kompensation durch andere Verbindungen geschaffen.

Die prognostizierte Kostenunterdeckung beträgt in den drei Projektjahren 3,13 Millionen Euro. Davon trägt das Land maximal 1,565 Millionen Euro.

Regiobuslinie X 250 Erolzheim – Memmingen:

Auf dieser Strecke steigt die Anzahl der Fahrten von Montag bis Freitag an Schul- und Ferientagen von 33 auf 41, an Samstagen von zwölf auf 38 und an Sonn- und Feiertagen von 13 auf 36. Künftig geht es über Dettingen, Kirchdorf und Egelsee nach Memmingen.

Die prognostizierte Kostenunterdeckung beträgt in den drei Projektjahren 2,77 Millionen Euro. Davon trägt das Land maximal 1,385 Millionen Euro. Hirsch berichtete, dass sich die Stadt Memmingen zwar über den Anschluss an die Regiobuslinie gefreut habe, sich aber bislang nicht an der Finanzierung beteiligen wolle. Der Amtsleiter kündigte aber an, dass noch mal das Gespräch mit den Memmingern gesucht werden soll.