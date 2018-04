So rührend nehmen Biberacher von Arthur Handtmann Abschied

Der Biberacher Gemeinderat hat am Montagabend des Ehrenbürgers und Unternehmers Arthur Handtmann mit einer Schweigeminute gedacht. Handtmann war am 14. April im Alter von 91 Jahren verstorben.

Bevor sich alle Anwesenden im Sitzungssal des Rathauses schweigend von ihren Plätzen erhoben, würdigte Oberbürgermeister Norbert Zeidler den Verstorbenen. „Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen“, zitierte Zeidler den Philosophen und Theologen Albert Schweitzer. Arthur Handtmann sei eine der eindrucksvollsten Unternehmerpersönlichkeiten Biberachs gewesen. Den elterlichen Betrieb habe er zu einem international tätigen Konzern mit weltweit mehr als 3600 Mitarbeitern ausgebaut. Trotzdem sei er zeitlebens in vielerlei Hinsicht ein typisch schwäbischer Unternehmer geblieben: „Weltoffen, aber dennoch seiner Heimatstadt Biberach eng verbunden, stets bescheiden und bodenständig“, so Zeidler. Bis ins hohe Alter hinein sei Arthur Handtmann fast täglich im Betrieb gewesen und habe eine enge Verbindung zu seinen Mitarbeitern gepflegt. Die Übernahme von Verantwortung und der Einsatz für Schwächere hätten über Jahrzehnte die Richtschnur seines Handelns gebildet, sagte Zeidler.

Für seine Lebensleistung wurde Arthur Handtmann vielfach ausgezeichnet: Im Jahr 2007 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Biberach ernannt und erhielt als erster Unternehmer die Goldene Ehrenmedaille der IHK Ulm. 2008 folgte der Gründerpreis Baden-Württemberg für besondere unternehmerische Leistungen und im Jahr 2015 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. „Mit seinem Unternehmen hat sich Arthur Handtmann sich und seiner Heimatstadt Biberach ein Denkmal gesetzt“, sagte OB Zeidler.

Mit zum Teil berührenden und sehr persönlichen Worten und Gedanken nehmen die Biberacher im Kondolenzbuch Abschied vom Ehrenbürger und Unternehmer Arthur Handtmann. Einige Auszüge:

„Sie waren ein toller, überragender Unternehmer und ein lieber Chef.“

„Sie waren mein Vorbild und eine der besten Unternehmerpersönlichkeiten, die ich jemals kennenlernen durfte.“

„Ihr Schaffen und Wirken wird stets in Erinnerung bleiben.“

„Sie waren ein wunderbarer Mensch, bodenständig, den Menschen nahe, egal, woher sie kamen. Vielen Dank für Ihr Lebenswerk und alle guten Taten.“

„Wir glauben, dass auch der Himmel Sie mit Dank aufnimmt.“

Vielen Dank für die vielen Jahre, die ich bei Ihnen arbeiten durfte.“

„Ein Leben für die Gerechtigkeit und Menschlichkeit.“

„Ich kenne ihn von der Tanzstunde und denke sehr gerne an diese Zeit zurück.“

„Es war mir eine besondere Ehre, dass ich diesen besonderen, charismatischen Menschen kennenlernen durfte.“