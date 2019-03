So punktet Habeck beim Biberacher Publikum

Der 24. Politische Aschermittwoch der Grünen 2019 in Biberach wird nicht in die Geschichte eingehen aufgrund seiner pointierten oder derben Abrechnung mit den parteipolitischen Gegnern. Die beiden Redner, Bundesvorsitzender Robert Habeck und Ministerpräsident Winfried Kretschmann, stellten diesmal das große Ganze in den Mittelpunkt: die Sorge um den Erhalt eines gemeinsamen Europas, den Kampf gegen den Populismus oder die Vermeidung einer Klimakatastrophe. Dabei beeindruckte vor allem Habeck mit seiner frei gehaltenen Rede die rund 1100 Besucher in der Stadthalle.

Die ersten Besucher standen bereits lange vor Saalöffnung vor dem Eingang. Mit der Folge, dass die Halle bereits schon vor der eigentlichen Einlasszeit um 10.30 Uhr voll war und Dutzende Interessierte keinen Zutritt mehr erhielten. „Wir werden uns für nächstes Jahr etwas überlegen müssen“, sagte Grünen-Kreisvorsitzende Cornelia Furtwängler nach der Veranstaltung. Unter anderem auch deshalb, weil der Politische Aschermittwoch 2020 aufgrund der Stadthallensanierung ohnehin in die Gigelberghalle ausweichen müsse. Man wolle prüfen, ob dann eine Viedeoübertragung in einen weiteren Saal möglich ist, kündigte sie an.

Furtwängler erntete auch den ersten großen Lacher im Saal, als sie aus Versehen „unseren Ministerpräsidenten Winfried Hermann“ begrüßte. Kretschmann nahm’s mit Humor und gratulierte dem zwei Stühle weiter sitzenden grünen Verkehrsminister zu dessen Spontanbeförderung.

Kuhlmann mit kritischen Tönen

Ernster wurde es dann bei der vielbeachteten Begrüßungsrede des städtischen Vertreters, Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Ausgehend von einem Zitat von Christoph Martin Wieland („Ein rohes, ungebildetes Volk hat auch eine rohe Sprache.“) bekannte er, dass ihm inzwischen die Lust an der Tradition des Politischen Aschermittwochs parteiübergreifend vergangen sei: „Wenn es gut läuft, erlebt man gutes politisches Kabarett, wenn es schlecht läuft, schaltet man angewidert den Fernseher aus.“

Baubürgermeister Christian Kuhlmann schlug kritische Töne an. (Foto: Gerd Mägerle)

Diese Art von Realsatire sei inzwischen ein Spiegelbild der Gesellschaft, sagte Kuhlmann und kritisierte die Verrohung der Sprache, den Respektverlust, die Diffamierungen und Unterstellungen bis hin zu Lügengeschichten. Das seien inzwischen die wesentlichen Merkmale unserer Kommunikationskultur weltweit, in Deutschland, selbst im beschaulichen Biberach könne man dies in übelster Weise erleben. „Wenn Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit und Empathie unser Reden prägen, auch die Sprache der Medien prägen, dann bin ich überzeugt, dass die Glaubwürdigkeit steigt und das Interesse an Politik wächst.“ Diese optimistischen Appell richtete er an die beiden Redner Habeck und Kretschmann.

Beide schien Kuhlmann mit seiner Rede offenbar beeindruckt zu haben, denn sie nahmen in ihren Reden mehrfach Bezug auf dessen Begrüßung. Weil die Rednerliste sich dieses Jahr auf Habeck und Kretschmann beschränkte, erlebten die Besucher zwei grüne Erfolgsgeschichten im direkten Vergleich. Hier der landesväterliche, bodenständige und konservativ angehauchte Oberschwabe Kretschmann, der „erste grüne Ministerpräsident der Welt“, wie in Moderatorin Anja Reinalter ankündigte; dort das Nordlicht Habeck, der – mit hochgekrempelten Ärmeln und in Jeans – das neue Gesicht des bundesweiten grünen Erfolgs ist und dem manche bereits höhere Ämter zutrauen.

Winfried Kretschmann war zum 24. Mal in Biberach dabei. (Foto: Gerd Mägerle)

Dass nach Meinung vieler Besucher Habeck mit seiner Premierenrede in Biberach den Punktsieg davontrug, lag sicher daran, dass er sie frei und neben dem Rednerpult stehend hielt, er so die Nähe zum Publikum suchte und auch fand. Kretschmann stellte sich mit seinem Manuskript hinter das Pult und schlug eher staatsmännische Töne an – wie er dies in Biberach meist tut, seit er Ministerpräsident ist. Weil beide in ihren Reden auch die gleichen Themen ansprachen, hatte Kretschmann den Nachteil, dass er sich mehrfach auf seinen Vorredner beziehen musste, „der dazu das Meiste schon gesagt hat“.

Das ist Flüchtlingspolitik auf oberschwäbisch. Winfried Kretschmann

Kretschmann und Habeck lobten ausdrücklich die Initiative des im Saal anwesenden Leutkircher Brauereichefs Gottfried Härle. Er setzt sich mit anderen Unternehmern dafür ein, dass gut integrierte Flüchtlinge, die bei ihnen beschäftigt sind, nicht abgeschoben werden. „Das ist Flüchtlingspolitik auf oberschwäbisch“, so Kretschmann. Dass diese aber offenbar nicht überall funktioniert, zeigte ein Bericht im Wirtschaftsteil in der Mittwochsausgabe der „Schwäbischen Zeitung“, in dem über abgeschobene Flüchtlinge berichtet wurde, die im Kreis Biberach in Beschäftigung waren.

Flüchtlinge demonstrieren

Auch vor der Stadthalle erntete Kretschmann für diese Aussage Kritik von Uli Manz vom Bündnis für Bleiberecht aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit mehreren afrikanischen Flüchtlingen demonstrierte er vor der Halle für eine bessere Bleibeperspektive. „Wenn Kretschmann das ernst meint, dann muss er zuerst einmal seinen Innenminister (Thomas Strobl, CDU; d. Red.) an die Kandare nehmen“, so Manz.