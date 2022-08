So lassen sich im Haushalt Strom und Gas sparen

Für den kommenden Herbst/Winter ist mit stark steigenden Strom- und Gaspreisen zu rechnen. Es gibt aber Möglichkeiten, den Verbrauch zu senken. Diese Tipps gibt der Biberacher Energieversorger Ewa Riss den Privatkunden zum Sparen von Strom und Gas im Haushalt.

Strom

Tipp 1: Für gering bis normal verschmutze Wäsche reicht es dank moderner Waschmittel und -maschinen aus, bei 40 Grad zu waschen. Verzichten Sie auf einen elektronischen Wäschetrockner: Nutzen Sie lieber die kostenlose Möglichkeit, Ihre Wäsche an der Luft trocknen zu lassen. Befüllen Sie Ihre Waschmaschine vollständig, bevor Sie diese einschalten. Dies führt zu verringerten Ausgaben für Strom, Waschmittel, Wasser und Abwasser. Nutzen Sie zusätzlich ein Öko- bzw. Sparprogramm: Ökoprogramme benötigen zwar mehr Zeit, da eine längere Einweichzeit nötig ist, doch ist dies auf Dauer kostensparender und senkt den Stromverbrauch.

Mit einem Entlüftungsschlüssel kann man aus dem Heizkörper Luft entweichen lassen und so Energie sparen. (Foto: Imago)

Tipp 2: Die Wahl der richtigen Beleuchtung Setzen Sie auf eine effiziente, energiesparende und kostengünstige Beleuchtung. In Räumen, in denen Ihre Lampen durchschnittlich länger als eine Stunde pro Tag leuchten, sollten Sie auf LED oder andere energiesparende Leuchtmittel setzen. Moderne Leuchtmittel wie LEDs oder Energiesparlampen gibt es mittlerweile in etlichen Farben und Modellen. Wenn Sie Ihre ineffizienten Leuchtmittel ersetzen, sparen Sie bares Geld. Ein Musterhaushalt mit zwei Personen spart nach Austausch der Leuchtmittel rund 270 kWh Strom.

Tipp 3: Den Kühlschrank richtig nutzen. Es ist ausreichend, seinen Kühlschrank auf 7 Grad Celsius einzustellen. Vermeiden Sie zudem häufiges Öffnen und langes Offenstehenlassen. Im schlechtesten Fall sind Kühlschränke und Kühlgeräte für ein Viertel des Energieverbrauchs im Haushalt verantwortlich. Achten Sie bei der Wahl des Kühlschranks auf die im Energielabel ausgewiesene Energieeffizienz.

Tipp 4: Strom sparen beim Kochen. Wenn Sie beim Kochen oder Braten Töpfe und Pfannen mit Deckel nutzen, macht sich dies schnell in Ihrem Stromverbrauch bemerkbar. Sie reduzieren Ihren Verbrauch um bis zu 50 Prozent, da die Garzeit verringert wird. Sie können zudem die Restwärme Ihres Herds und Backofens nutzen. Ein Minimum der Gerichte muss in einen vorgeheizten Backofen. Meist reicht es aus, den Ofen erst anzuschalten, wenn Sie Ihre Pizza oder Ihren Auflauf in den Ofen stellen.

Gas

Tipp 1: Ein Grad weniger spart bis zu sechs Prozent Energie ein und nicht jeder Raum muss gleich beheizt werden. Im Badezimmer dürfen es schon 22 Grad sein, damit man nicht zitternd aus der Dusche kommt. Im Wohnbereich hingegen reichen 20 Grad für energiesparendes Heizen völlig aus. In der Küche sorgen Kühlschrank und Backofen bereits für Wärme, sodass weniger geheizt werden muss. Rund 17 bis 18 Grad bewirken im Schlafzimmer einen guten Schlaf. Auch ungenutzte Räume sollten nicht kälter als 15 Grad werden, sonst droht Schimmel.

Tipp 2: Nachts oder beim Verlassen der Wohnung die Heizung komplett abzudrehen, ist keine gute Idee. Denn es kostet zu viel Energie, eiskalte Räume wieder aufzuheizen. Die Temperatur moderat zu senken, kann jedoch bei der Heizung jede Menge Energie sparen. Dafür dreht man manuell die Thermostate herunter oder lässt die Drosselung automatisch von elektronischen Ventilen erledigen. Eine Nachtabsenkung kann auch direkt an der zentralen Bedieneinheit des Heizkessels vorgenommen werden. So werden die Räume nur zu den Zeiten beheizt, zu denen sie auch tatsächlich genutzt werden.

Tipp 3: Die regelmäßige Wartung und Reinigung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb sorgt dafür, dass weniger Energie verbraucht wird. Ebenso sollten Vorlauftemperatur und Nachtabsenkung bedarfsgerecht eingestellt werden. Für die warme Jahreszeit bietet sich ein reiner Warmwasserbetrieb an.

Tipp 4: Spätestens wenn Heizkörper gluckern und nicht richtig warm werden, ist eine Entlüftung unerlässlich. Denn befindet sich zu viel Luft im Heizkörper, kann die Wärme nicht optimal zirkulieren. Eine regelmäßige Entlüftung verbessert die Wärmeleitfähigkeit und Heizleistung. Durch das Entlüftungsventil, welches sich mittels Entlüftungsschlüssel aus dem Baumarkt öffnen lässt, kann die überschüssige Luft entweichen. Automatische Entlüftungsventile übernehmen diese Arbeit selbstständig.

Energie kann man auch beim Duschen sparen. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Tipp 5: Heizkörper dürfen nicht von Möbeln oder Vorhängen verdeckt werden, damit sie ihre Wärme optimal in den Raum abgeben können. Auch Staub und Schmutz auf den Heizkörperoberflächen verringern die Wärmeabgabe. Der Energiesparer sollte also öfters zu Staubsauger und Lappen greifen.

Tipp 6: Bei dauerhaft gekippten Fenstern wirft man das Geld im wahrsten Sinne zum Fenster hinaus. Richtiges Stoßlüften dagegen spart viel Energie und ist zudem gut für die Gesundheit. Mittels Querlüftung, bei der gegenüberliegende Fenster weit geöffnet werden, wird die feuchtwarme Luft schnell und effektiv ausgetauscht.

Tipp 7: Warmes Wohnzimmer, kalter Flur: Oft ist der Temperaturunterschied zwischen den einzelnen Räumen groß. Indem Türen geschlossen bleiben, können Verbraucher Energie sparen im Alltag. Außerdem bildet sich so kein Kondenswasser – und in der Folge Schimmel – wenn stetig warme Luft auf kalte Außenwände strömt.

Tipp 8: Teures Erdgas sparen kann man auch beim Warmwasserverbrauch. Für ein Vollbad laufen ganze 160 Liter Warmwasser in die Wanne. Beim Duschen sind es je nach Dauer nur 50 bis 70 Liter. Für einmal baden kann man also fast dreimal duschen. Zusätzlich lässt sich Gas sparen, wenn man auf einen Sparduschkopf umrüstet. Übrigens: Auch Abwaschen mit der Hand verbraucht fast doppelt so viel Wasser wie ein moderner Geschirrspüler.

Sind die Spaghetti drin, sollte der Deckel auf den Topf. Das erhitzt das Wasser nicht nur schneller, man spart auch Energie. (Foto: Christin Klose / DPA)

Tipp 9: Nutzt man einen Gasherd, kann man auch beim Kochen Energie sparen. Bleibt der Deckel beim Kochvorgang geschlossen, geht sehr viel weniger Energie verloren. Auch weniger Kochwasser zu verwenden, ist hilfreich. Denn wer weniger Wasser erhitzt, verbraucht auch weniger Energie. Zudem sollten kleine Töpfe auf Kochstellen mit kleinen Flammen und große Töpfe und Pfannen auf größere Flammen gestellt werden. So zieht keine Wärme am Kochgeschirr vorbei. Und auch wenn es in den meisten Rezepten so angegeben ist: Bei vielen Öfen ist ein Vorheizen nicht nötig.

Tipp 10: Zieht es durch Fenster und Türen, fühlt sich die Raumtemperatur niedriger an, als sie ist. Besonders die Wohnungstür zum kalten Treppenhaus oder die Haustür sollten gut abgedichtet sein. Hier helfen Klebedichtungen oder Dichtungen mit Bürstenstreifen aus dem Baumarkt. In kalten Nächten geht zudem viel Wärme durch die Fenster verloren – sogar, wenn diese dreifach verglast sind. Deshalb sollten Rollläden nachts stets heruntergelassen werden. Auch durch zugezogene Vorhänge lassen sich Wärmeverluste vermeiden und Betriebskosten einsparen.

Tipp 11: Besonders dort, wo das heiße Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern einen langen Weg zurücklegen muss, kann viel Wärme verloren gehen. Stellt die Heizungsanlage auch Warmwasser bereit, gilt hier dasselbe. Heizungs- und Warmwasserrohre sollten demnach immer gut gedämmt sein, um Energiesparen bei der Heizung zu ermöglichen.

Tipp 12: Isolieren, alte Anlagen tauschen Nebenkosten einsparen kann man mitunter auch durch den Austausch seiner alten Heizungsanlage. Je älter die Anlage, desto weniger effizient arbeitet sie. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es Kredite und Zuschüsse der KfW oder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen. Neben der Heizungsmodernisierung lassen sich durch eine gute Außendämmung sowie den Einbau moderner Wärmeschutzfenster Energiekosten sparen im Haus.