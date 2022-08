Wie eine große Familie: Circus Renz gastiert in Biberach

Zu sehen sind die Darbietungen in Biberach am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. August, jeweils um 17 Uhr, am Samstag, 13. August, um 15 und 18 Uhr, und am Sonntag, 14. August, um 11 Uhr. Donnerstag und Freitag sind Familientage mit Kinderpreisen für Erwachsene; am Samstagabend kosten Tickets für alle Plätze zehn Euro (außer Loge, da gibt’s ein Ticket für 15 Euro).