So läuft Sanierung der Braith-Schule ab

Gravierende Mängel beim Brandschutz, der Statik und der Haustechnik: Die umfangreiche Sanierung der Braith-Grundschule in Biberach soll voraussichtlich rund fünf Millionen Euro kosten. Mancher sprach in der Gemeinderatssitzung am Montagabend hierbei von einem „großen Brocken“. Auch deshalb, weil noch Kosten für einen Anbau und für die vorübergehende Unterbringung der Schüler in Containern hinzukommen. Einstimmig befürwortete das Gremium die jetzt vorliegenden Planungen.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Braith-Grundschule von Frühjahr 2020 bis mindestens Sommer 2021 aufgrund von Sanierungsarbeiten von ihrem angestammten Standort in der Schulstraße in die Container in der Bleicherstraße umziehen wird. Dort hat momentan die Vinzenz-von-Paul-Schule aus Schönebürg ihr Übergangsdomizil. Notwendig ist dieser Schritt, weil die Arbeiten umfangreicher ausfallen als zunächst angenommen. Baubürgermeister Christian Kuhlmann erläuterte den Gemeinderatsmitgliedern nun, wie diese im Detail aussehen.

Elegante Lösung für Aufzug

So sehen die Planungen des Architekten Scheytt – er hat auch die Sanierung der Pflugsschule durchgeführt – vor, das Gebäude in Sachen Haustechnik, Statik und Brandschutz vollständig zu erneuern. Darüber hinaus soll im Treppenhaus ein Aufzug eingebaut werden, damit das Hauptgebäude aus dem Jahr 1848 barrierefrei wird.

Laut Kuhlmann ist das eine elegante Lösung, weil bei denkmalgeschützten Gebäuden der Aufzug häufig angebaut werden muss und damit von außen sichtbar ist. Platz finden auch zwei Inklusionsräume, ein Konrektorat sowie ein Elternsprech- und ein Sanitätsraum. „Es gibt wenige Eingriffe in den Bestand“, sagte Kuhlmann. Und jene, die notwendig sind, seien mit dem Denkmalamt abgestimmt.

Der Start der Arbeiten ist für Frühjahr 2020 vorgesehen. Die Fertigstellung zusammen mit dem Erweiterungsbau ist für den Schuljahresbeginn im September 2021 geplant. Wie berichtet erhält die Grundschule auf dem Gelände des ehemaligen Kindergartens am Braithweg einen zweistöckigen Neubau.

Bei den Kosten für die Sanierung und den Umbau der Einrichtung kalkuliert die Stadt mit fünf Millionen Euro, wobei sie auf einen Zuschuss in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro hofft. Mit einer Entscheidung des Regierungspräsidiums Tübingen sei voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres zu rechnen, wie es dazu in der Sitzungsvorlage heißt.

„Wir sind sehr froh, dass wir diesen Stand erreicht haben“, sagte Stadtrat Friedrich Kolesch (CDU). Er hoffe, dass die Kosten nicht weiter steigen. Unterm Strich müsse die Stadt etwa zehn Millionen Euro berappen, wenn die Kosten für den Anbau und für die Container-Unterbringung der Schüler mit eingerechnet werden: „Eine Summe, die wir gerne bereitstellen. Jede unserer Schulen und jedes unserer Denkmäler ist uns viel wert.“ Parallel dazu müssten jetzt die Planungen für die Erneuerung der Mittelberg-Grundschule beginnen, damit es nahtlos weitergehen könne.

Hoffen auf Zuschuss

„Wenn man Geld ausgibt, dann gerne für die Schulen“, merkte Heiko Rahm (SPD) an. Seine Fraktion freue sich über die Sanierung der Braith-Schule von Grund auf und wünsche sich ein Bauprojekt ohne das leidige Thema Mehrkosten.

Magdalena Bopp (Freie Wähler) schlug in die gleiche Kerbe: „Wir hoffen, dass die Kosten gut berechnet wurden.“ Denn eine Nachfinanzierung sei ein „unschönes Thema“. Zudem wäre es gut, wenn Biberach Fördermittel erhalte, da die Kosten ein „ganz schöner Brocken“ seien. Dieses Beispiel zeige auch, dass eine Schulsanierung nicht übers Knie zu brechen sei und seine Zeit bräuchte: „Auch wenn manche Bürger glauben, wir beschäftigen uns lieber mit Brunnen anstatt mit unseren Schulen. Dem ist aber nicht so.“ Silvia Sonntag (Grüne) und Alfred Braig (FDP) begrüßten das Projekt ebenfalls.