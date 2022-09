Pflanzen leiden nach trockenem Sommer - Was jetzt zu tun ist

Viele Pflanzen haben in den vergangenen Wochen unter der extremen Trockenheit gelitten. Alexander Ego, Kreisfachberater im Landkreis Biberach, fühlte sich bereits an den Dürresommer 2018 erinnert. Er gibt Tipps, wie man den Pflanzen nun helfen kann und was man besser lassen sollte..

„Viele Bäume werfen bereits ihre Blätter ab, um den Verdunstungsprozess zu reduzieren“, weist Ego auf ein „Notfallsignal“ der Pflanzen hin. Die Bäume erhalten derzeit über die Wurzeln nicht genügend Wasser, um alle Blätter versorgen zu können. Also werfen sie Laub ab und sparen so Wasser, da auf diese Weise weniger Wasser über die Blattoberflächen verdunsten kann. „Weniger Laub, weniger Verdunstung“, bringt es Ego auf den Punkt. Oft machen sich die Folgen der Strapazen dann erst nach ein oder zwei Jahren bemerkbar, weiß Ego.

Bei dem Versuch, ihre Bäume zu retten, greifen viele Hobbygärtner zum Dünger. „Düngen bringt jetzt nichts“, warnt Ego. Die Gehölze müssen aushärten, um sich fit zu machen für die kälteren Jahreszeiten. „Bei vielen Bäumen geht die Ruhephase jetzt bereits los.“ Düngt man zu spät, können sich Pflanzen nicht auf die Winterruhe vorbereiten und anfälliger für Frostschäden werden. Zudem müsse man jetzt aufpassen, weil aufgrund der Trockenheit selbst grüne Zweige brechen können.

Das A und O ist die Bodenprobe

Bevor man seine Pflanzen in der Wachstumsphase mit zusätzlichen Nährstoffen versorgt, sollte man sich vorher über zwei Dinge klar sein: Welche Nährstoffe sind bereits vorhanden und welche Nährstoffe werden überhaupt benötigt. Denn es gebe keine Universallösung. Ego warnt, nicht auf gut Glück zu düngen, weil man seinen Pflanzen dann oftmals mehr als schadet als hilft. „Das A und O ist die Bodenprobe“, betont Ego. Die Pflanzen haben unterschiedliche Bedürfnisse und werden in Schwach-, Mittel- und Starkzehrer kategorisiert, erläutert Ego und ergänzt: „Salat ist zum Beispiel ein Schwachzehrer, der nicht viele Nährstoffe benötigt. Starkzehrer wie Kartoffeln brauchen dagegen viele Nährstoffe.“

„Ein Alarmzeichen ist, wenn die Blätter sich verdrehen“

Meint man es zum Beispiel mit seinen Tomaten besonders gut und verpasst ihnen eine ordentliche Ladung Blaukorn-Dünger, erreicht man oft das Gegenteil des erwünschten Effekts. „Ein Alarmzeichen ist, wenn die Blätter sich einrollen“, sagt Ego. Auf Blaukorn würde er ohnehin verzichten, weil damit nur kurzfristiger Erfolg erzielt werden könne. Stattdessen empfiehlt er Dünger mit einem Kaliumgehalt von circa 15 Prozent. Dieser Langzeitdünger ist zwar in der Anschaffung teurer, „langfristig spart man aber“, versichert Ego. Weitere Alternativen zu Blaudünger sind Hornspäne. Auch die Rückstände von Biogasanlagen, die Gärreste, gelten als hochwertiger organischer Dünger.

Während Phasen der Trockenheit hilft man seinen Pflanzen vor allem mit dem richtigen Bewässern. Ego empfiehlt größere Intervalle: „Wenn man zum Beispiel einen kleinen, frisch gepflanzten Apfelbaum hat, ist es sinnvoller ihn alle 14 Tage mit etwa 30 Liter Wasser zu gießen.“ Denn gieße man dagegen häufig, aber nur kleine Mengen, verbleibe das Wasser an der Oberfläche und der Baum wächst mit seinen Wurzeln nicht in die Tiefe, was aber überlebensnotwednig ist.