So hilft ein Biberacher Verein in Nepal

Vieles ist in der nepalesischen Bergregion Lurpung auf Initiative des Biberachers Michael Höschele und seines Vereins „Himalayan Project“ in den vergangenen rund 17 Jahren entstanden. Unter anderem hat der Verein fünf Schulen gebaut und die Infrastruktur verbessert. Aktuell geht es darum, das Erreichte zu erhalten und zu stabilisieren. Dabei erhält der Verein auch diesmal wieder Unterstützung durch die SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

Im November war Michael Höschele erneut in Nepal, um die Projektfortschritte zu kontrollieren. Sorgen bereitet ihm bereits seit Längerem eine etwa zwölf Kilometer lange Wasserleitung, die von einer Quelle durch den Distrikt in das Projektdorf Lurpung verläuft. Diese besteht aus Kunststoff und wurde bei Buschbränden voriges Jahr zum Teil zerstört. Höscheles Zeit ist es, diese Leitung mit Metallrohren zu erneuern.

Geld für Metallrohre

Das ist allerdings nicht so einfach: „Zum einen verläuft die Leitung durch das Einflussgebiet verschiedener Lokalpolitiker, die alle eigene Wünsche haben. Zum anderen sind die Rohre im Zuge der allgemeinen Preissteigerungen sehr teuer geworden. Hätten wir die Leitung vor zehn Jahren gleich aus Metall gebaut, wären wir günstiger gefahren“, sagt Höschele. Inzwischen habe der Verein rund 60.000 Euro an Mittel zur Verfügung, die gezielt für den Kauf von Metallrohren verwendet werden sollen.

Spenden werden auch benötigt, um das erste Schulhaus, das der Verein 2009 eingeweiht hat, zu sanieren. „Das Gebäude steht an einer Stelle, an der sich früher ein Teich befunden hat“, so Höschele. Infolge des Erdbebens vor einigen Jahren und durch den Monsunregen hat sich das Fundament zum teil gesenkt, so dass drei Klassenräume aufgrund von Rissen derzeit unbenutzbar sind. „Bevor wir aber das Fundament erneuern können, müssen wir zunächst einen benachbarten Hang sichern“, so Höschele. Damit habe der Verein bereits begonnen. „Wir können immer nur von Herbst bis Frühjahr arbeiten, den Rest des Jahres regnet es.“ Hangsicherung sei zwar kein Vorzeigeprojekt, „aber leider sehr teuer“, sagt Höschele.

Dach der Schule wird erneuert

Im Frühjahr soll auch das Dach der Schule erneuert werden. „Wir ersetzen defekte Holzbalken und bringen frisches Wellblech an. Durch das alte regnet es inzwischen rein“, berichtet Michael Höschele. Derzeit wolle sein Verein erst einmal keine größeren neuen Projekte in Angriff nehmen, sondern sich auf die Instandhaltung dessen konzentrieren, was bislang geschaffen wurde.

Verbessert werden soll auch die Fahrbahn der Straße, die von der Distrikthauptstadt Dhulikhel 600 Höhenmeter hinauf nach Lurpung führt. „Der tägliche Bus kann deshalb während der Monsunzeit nicht regelmäßig fahren, weil nicht ausreichend Hangsicherung betrieben wurde“, sagt Höschele.

Unterstützung für Rettungswagenfahrer

Während der Coronazeit hat der Verein auch einen gebrauchten Rettungswagen mit Allradantrieb geschenkt bekommen, mit dem Liegendtransporte ins Hospital nach Dhulikhel gemacht werden können. „Auch hierfür ist ein guter Fahrbahnzustand notwendig, sonst können wir diese Fahrten in der Sommerzeit nicht machen“, so Höschele. Außerdem wolle der Verein den Fahrer des Rettungswagens finanziell unterstützen, damit er öfter in Bereitschaft ist und Patienten und Verletzte transportieren kann. „Das kommt nicht nur dem Dorf Lurpung zugute, sondern ist Unterstützung für die gesamte Region.“