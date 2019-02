So hilft ein Arzt Menschen in Myanmar

Arbeiten statt Entspannen, OP-Tisch statt Hotelbar – während andere in ihrem Urlaub relaxen, fliegt Dr. Eberhard Biesinger nach Myanmar in Südostasien. Dort operiert der Hals-Nasen-Ohrenarzt seit neun Jahren jedes Jahr Patienten und bildet zudem einheimische Ärzte aus. Aufgewachsen ist der ehemalige Oberarzt in Biberach.

Eberhard Biesinger hat sein Abitur 1973 am Biberacher Wieland-Gymnasium gemacht. Nach einer Ausbildung zum Physiotherapeuten studierte er Medizin in Tübingen. Dort war der heute 65-Jährige später auch Fach- und Oberarzt an der Universitäts-HNO-Klinik in Tübingen. Seit 1991 ist er in einer Gemeinschaftspraxis in Traunstein tätig.

Vor neun Jahren reiste Biesinger zum ersten Mal nach Myanmar (ehemaliges Burma), um einheimische Ärzte im Bereich der Mittelohrchirurgie auszubilden und selbst zu operieren. Zuvor hatte er bereits drei Jahre bei ähnlichen Projekten in Ecuador mitgewirkt. Das Interesse, im Ausland zu arbeiten, hat sich bei ihm früh entwickelt. Sein Großonkel, der als Missionar im brasilianischen Recife arbeitete, inspirierte ihn dazu. Auch das Bedürfnis, aktiv zu helfen, spielt eine große Rolle für den Arzt. „Ich möchte in Kontakt mit Menschen aus armen Ländern kommen und nicht einfach als Tourist reisen“, sagt er.

Schwierigkeiten bereiteten ihm zu Beginn des Hilfsprojekts vor allem, dass wichtige Instrumente für Operationen fehlten. Dies sei auf die früheren Sanktionen des Westens gegen Myanmar zurückzuführen. Mittlerweile sei der Einfluss des Militärs etwas zurückgegangen. Biesinger und seine Kollegen behalfen sich, indem sie Instrumente und tragbare Mikroskope aus Deutschland beschafften. Dabei unterstützte sie die deutsche Botschaft in Yangon. „Die tropische Hitze und das umfangreiche Gepäck sind eine Herausforderung“, erzählt Biesinger. „Außerdem muss man als Chirurg aufgrund der Bedingungen vor Ort häufig improvisieren und flexibel sein.“

Die Gastfreundschaft der Myanmaren sei sehr groß. Zudem erfreut Eberhard Biesinger vor allem die Nachhaltigkeit der Mission in Myanmar. „Wir bilden Ärzte aus, die ihrerseits wiederum Ärzte ausbilden. Das funktioniert nach dem Schneeballprinzip“, erklärt der HNO-Arzt. Dadurch seien ein breites Netzwerk an Medizinern und auch einige Freundschaften entstanden. Im vergangenen Sommer waren zwei myanmarische Ärzte in Traunstein zu Gast, um sich weiterzubilden.

Erst im Januar war Dr. Biesinger zwei Wochen in Mandalay, der zweitgrößten Stadt Myanmars, um Operationskurse zu geben. Begleitet wurde er von einem sechsköpfigen Team aus Medizinern und OP-Pflegern. Daraufhin reiste die Gruppe weiter nach Kalay, einer Stadt nahe der indischen Grenze. Dort behandelten und operierten die Chirurgen rund 1300 Patienten. „Diese Unterstützung ist für die dortigen Ärzte sehr wichtig.“ Gerade für Kinder würde eine nicht operierte Infektion im Mittelohr häufig eine lebensbedrohliche Gefahr darstellen.

Noch etwa fünf Jahre möchte Eberhard Biesinger für dieses Projekt in Myanmar arbeiten. Dann sei es Zeit, die Verantwortung an ein Team von Operateuren abzugeben. Bis dahin möchte der 65-Jährige jedoch weiter myanmarische Kollegen ausbilden und so den Menschen in dem Land helfen.