So helfen Fahrräder Frauen in Indien

Ein Fahrrad kann für Frauen in Indien den Weg in eine bessere Zukunft ebnen. „Besitzt ein Mädchen oder eine Frau ein Fahrrad, wertet das schlagartig ihre Position innerhalb der Familie und der Dorfgemeinschaft auf“, sagt Lehrer Ralph Lang. Die Gebhard-Müller-Schule unterstützt seit 2014 Steinbruchkinder und deren Familien in Rajasthan im äußerten Nordwesten Indiens. Mit dem Geld aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ soll das Indienprojekt um einen weiteren Baustein ergänzt werden.

Mehr entdecken: Für die Schulbildung indischer Kinder

Junge Frauen machen sich ohne männlichen Begleiter auf den Weg zu einer weiterführenden Schule – ein Szenario, das in Indien unvorstellbar ist. „Häufig dürfen sie nicht den Radius unmittelbar um das Elternhaus verlassen, aus Sorge um ihre Unversehrtheit“, beschreibt Ralph Lang die Situation. Das hänge auch mit einem deutlich benachteiligenden Bild von Frauen in der indischen Gesellschaft zusammen. Die Folge: Vielen Mädchen und Frauen bleibt der Zugang zu Bildung verwehrt. In der Region der Wüste Thar können 80 Prozent der Frauen weder lesen noch schreiben. Eine berufliche Perspektive haben sie nicht, sind abhängig von ihren Familien und Ehemännern.

Schulen weit entfernt

Raus aus diesem Dilemma kann sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Fahrrad bringen. Denn die Nichtregierungs-Organisation Gravis, mit der die Gebhard-Müller-Schule vor Ort zusammenarbeitet, hat bei den Familien ganze Überzeugungsarbeit geleistet: Besitzt ein Mädchen ein Fahrrad, darf es zu einer der weiterführenden Schulen fahren. Teilweise sind die Bildungsangebote bis zu 15 Kilometer weit entfernt. „Dadurch wird die Bildung von Frauen erheblich verbessert“, erläutert Lang. Auch wenn der Weg dorthin trotz allem beschwerlich bleibt, weil asphaltierte Straßen oder Radwege fehlen.

Mehr entdecken: Biberacher erleben Weihnachtsgeschichte in Indien

Ziel von weiterführenden Schulen ist es, die Frauen in Berufe wie Hebammen, Krankenschwestern oder Dorfgemeinschaftshelferinnen zu bringen. Gravis engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für die Verbesserung der Lebensbedingungen der armen ländlichen Bevölkerung im Radbereich der Wüste Thar.

Auch Mütter bekommen Hilfe

Doch nicht nur die Töchter sollen davon profitieren, sondern auch deren Mütter. „Unsere Partnerorganisation Gravis unterstützt die Frauen dabei, von ihren Männern finanziell unabhängiger zu werden“, erläutert der Lehrer. Bislang ist es nämlich so, dass die Finanzen der Mann verwaltet und damit auch die Macht hat. Mit Kräutermischungen aus dem heimischen Garten und Handarbeiten versuchen die Frauen nun ihr eigenes Geld zu verdienen.

Mehr entdecken: GMS für Ulmer Menschenrechtspreis nominiert

Dazu müssen sie aber auf Märkte kommen, um ihre Waren anpreisen zu können. Ein Fahrrad macht auch das möglich. Darüber hinaus hilft ein Fahrrad im Haushalt. Denn die Brunnen, aus denen die Familien ihr Wasser beziehen, sind häufig weite Fußmärsche entfernt. Mit einem Fahrrad lassen sich die Distanzen schneller zurücklegen – gewonnene Zeit, die in Bildung oder Marktverkäufe investiert werden kann.

Ehepaar überzeugt sich von Hilfe selbst

Die Schüler der Gebhard-Müller-Schule ermöglichen Steinbruch-Kindern seit vier Jahren den Besuch der Kerala-Bhakar-Schule in Rajasthan. Dort arbeiten Kinder unter unmenschlichen Bedingungen in Steinbrüchen, oft müssen sie bereits ab dem Alter von vier Jahren Steine klopfen, um die Familie zu ernähren. Für ihr Engagement haben die Schüler der Gebhard-Müller-Schule in diesem Jahr den ersten Ulmer Menschenrechtspreis erhalten.

Das Ehepaar Imke Frodermann und Ralph Lang überzeugten sich bei ihrer Weltreise mit dem Fahrrad selbst davon, dass die Spendengelder in Indien ankommen und ihre Wirkung entfalten. „Die Idee mit den Fahrrädern ist aber nicht von uns gekommen“, betont Ralph Lang. Gravis habe das Fahrradprojekt mit der dortigen Dorfbevölkerung entwickelt: „Wir setzten das Geld dort ein, wo es am meisten gebraucht wird und nachhaltig wirkt.“

Der erste Ulmer Menschenrechtspreis geht nach Biberach. Und zwar für das Indienprojekt der Gebhard-Müller-Schule. Kindersklaven, die sonst in Steinbrüchen arbeiten müssten, können durch das Spendenprojekt eine Schule besuchen. Informationen zum Projekt gibt es unter http://von-hier-nach-da.de/indienprojekt/