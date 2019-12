So helfen Biberacher Schüler den Kindern in indischen Steinbrüchen

Es ist ein besonderes Projekt, das es seit fünf Jahren an der Gebhard-Müller-Schule in Biberach gibt. Jedes Jahr sammeln die Schüler der SMV Spenden, um 65 indischen Steinbruchkindern den Besuch einer Schule zu finanzieren.

Mittlerweile ist das Projekt unter dem Titel „Gebhard-Müller-Schule macht Schule in Indien“ so bekannt, dass auch viele Spenden von außerhalb kommen, unter anderem von er SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. „Wir freuen uns so sehr über die Unterstützung von allen Seiten, das hätten wir uns vor fünf Jahren nicht träumen lassen “, sagt Lehrer Ralph Lang, der das Projekt 2014 ins Leben gerufen hat. „Vor allem in Biberach ist die Akzeptanz so unglaublich groß.“

Das Indienprojekt der Gebhard-Müller-Schule (GMS) ist deshalb auch in diesem Jahr Teil der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Neben der Finanzierung der Schule, fließen auch Spenden in die Gesundheitsvorsorge, die Betreuung von Familien, Rechtsberatung, Erwachsenenbildung und Frauenförderung. Vor allem die Silikose-Prävention ist ein wichtiger Bestandteil des Hilfsprojekts.

Die sogenannte Staublungenkrankheit ist bei den Menschen, die im Steinbruch arbeiten, Alltag. „Die Lebenserwartung ist nicht hoch, sie liegt vielleicht bei 40 Jahren“, sagt Ralph Lang. „Viele Menschen fangen mit unter zehn Jahren an im Steinbruch zu arbeiten und haben dann mit 25 die Krankheit.“ Oftmals, wenn die Eltern sterben, arbeiten die Kinder auch schon mit fünf Jahren im Steinbruch. „Da sind die Vorschlaghämmer dann größer als sie selbst.“

Vor zwei Jahren haben Ralph Lang und seine Frau Imke Frodermann mit dem Fahrrad die Welt umreist. Herzstück der Reise war eben die Kerala-Bhakar-Schule im Bundesstaat Rajasthan, im äußeren Nordwesten Indiens, und auch die Steinbrüche.

„Das waren wirklich Bilder, die wir nicht vergessen können“, sagt Imke Frodermann. „Alle haben entzündete Augen und die Haut von den Kindern sieht aus, als wären sie 40 oder 50 Jahre alt.“ In der Würste Thar liegen die Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad. „Das sind wirklich traumatisierende Bilder, die wir dort gesehen haben, die Kinder arbeiten dort unter unmenschlichen Bedingungen“, sagt Imke Frodermann. „Dort leben wirklich die Ärmsten der Armen.“

Fünf Euro pro Arbeiter

Mit fünf Euro pro Arbeiter könne schon geholfen werden. „Wir sorgen dafür, dass die Menschen, die im Steinbruch arbeiten, wenigstens eine Maske bekommen, die sie vor Silikose schützt“, sagt Ralph Lang.

Außerdem wird den Arbeitern und auch den Besitzern der Steinbrüche ein sogenannter Gesundheitsunterricht angeboten. „Da helfen schon kleine Tipps wie zum Beispiel, dass man nicht trocken bohren soll, damit nicht so viel Staub freigesetzt wird.“ Da gehe es größtenteils um Aufklärung und einfache Arbeitsschutzmaßnahmen.

Neben den erschreckenden Tatsachen der Arbeit in den Steinbrüchen haben die beiden Biberacher aber auch viel Schönes erlebt: „Wir haben in die Augen der Kinder geblickt, die jetzt in die Schule gehen dürfen“, sagt Imke Frodermann. „Das war ein ganz besonderer Moment. Und die Kinder konnten es nicht fassen, dass es tatsächlich jemanden auf der anderen Seite der Welt gibt, dem sie nicht egal sind.“

Mit dem Projekt könne viel bewegt werden: „Das ist es auch, was uns antreibt. Man kann als einzelner schon etwas bewegen und das geben wir auch an unsere Schüler in Biberach weiter“, so Lang. „Das Projekt soll auch Mut machen. Wir können Menschen, die nicht so viel Glück hatten wie wir, eine Perspektive geben.“