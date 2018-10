So haben die städtischen Ämter ab 2019 geöffnet

Geänderte Öffnungszeiten, die sich stärker an den Bedürfnissen der Bürger und der Nutzungsfrequenz orientieren – das ist das Ziel das die Stadtverwaltung Biberach verfolgt, wenn sie ab 1. Januar 2019 einheitliche Öffnungszeiten für viele ihrer Dienststellen einführt. Die im Frühjahr 2016 erfolgte Verlegung von Bürgeramt, Tourist-Info und Kartenservice ins Erdgeschoss des Rathauses habe sich bewährt, hieß es seitens der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats.

Zum 1. Januar nimmt die Stadtverwaltung moderate Veränderungen an den Öffnungszeiten ihrer Dienstellen vor (siehe Kasten). Ziel sei, die Zeiten so weit wie möglich und soweit dies sinnvoll ist zu harmonisieren, so Hauptamtsleiter Wilfried Erne in der Sitzungsvorlage. Dabei müsse ein Kompromiss zwischen hoher Servicequalität und wirtschaftlichen Gesichtspunkten gefunden werden. Im Fokus stünden dabei die publikumsintensiven Stellen Bürgeramt und Tourist-Info.

Die Besucherfrequenz hänge stark mit den Öffnungszeiten der Innenstadtgeschäfte zusammen. Deshalb halte man eine einheitliche Öffnungszeit morgens um 8.30 Uhr für vertretbar, so der Hauptamtsleiter. Ähnliches gelte für die Telefonzentrale, die künftig über Mittag länger nicht besetzt sein soll. Statt von 12.30 bis 13.30 Uhr, soll künftig von 12.30 bis 14 Uhr niemand in der Telefonzentrale sitzen. In dieser Zeit gehen laut Erne nur vereinzelt Anrufe ein.

„Am Montag weniger, dafür am Samstag mehr“ lautet ab Januar das Motto in Bürgeramt und Tourist-Info. So reduziert sich die Öffnungszeit montags künftig um 2,5 Stunden, dafür kommt samstags eine halbe Stunde hinzu. „Dass bedeutet zwar weniger Stunden an reiner Öffnungszeit, dafür stehen in den Zeiten hoher Kundenfrequenz mehr Mitarbeiter zur Verfügung“, so Erne. Das helfe, die ohnehin im Schnitt kurzen Wartezeiten weiter zu verkürzen.

Die Einrichtung von Bürgeramt und Tourist-Info im Erdgeschoss des Rathauses habe sich bewährt. „Das Ziel, mehr Bürger und Gäste ins Rathaus zu bekommen, ist vollumfänglich geglückt“, sagte Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Er danke den Mitarbeitern, die dabei toll mitgezogen hätten.

Nur mittwochabends länger

Die Ratsfraktionen waren im Großen und Ganzen mit den Änderungen einverstanden, kritisierten mehrheitlich jedoch, dass die Dienstellen künftig nur noch ein Mal pro Woche (mittwochs) bis 18 Uhr geöffnet sind. Das sei nicht besonders arbeitnehmerfreundlich, hieß es seitens CDU, SPD, Grüne und FDP.

Nicht einverstanden war die Mehrheit auch mit der Mittagspause in der Telefonzentrale von 12.30 Uhr bis 14 Uhr. „Das ist kein Bürgerservice“, sagte Lucia Authaler (CDU). „In der heutigen zeit ist das ein No-Go“, sagte Bruno Mader (SPD). Auch einem Amt sei es zuzumuten, in Schichten Mittagspause zu machen. „Wenn ich so viele Mitarbeiter im Rathaus habe, muss es möglich sein, da jemanden ans Telefon zu setzen, der die Leute weiter verbindet“, meinte Christoph Funk (FDP).

Zeidler kündigte an, das Thema nochmals intern zu besprechen. „Es sind dabei aber immer auch Personalkosten hinterlegt, die es zu beachten gilt.“ Im Zweifel halte er eine freundliche Anrufbeantworterstimme, die darum bittet, später nochmals anzurufen für besser als jemanden, „der nur halbseiden Auskunft geben kann.“

Die neue Zeiten ab Januar 2019:

Bürgeramt im Erdgeschoss des Rathauses:

Mo. 8.30 bis 12.30 Uhr, 14 bis 17 Uhr

Mi. 8.30 bis 18 Uhr

Di., Do., Fr. 8.30 bis 12.30 Uhr

Sa. 8.30 bis 12.30 Uhr

Tourist-Info/Kartenservice (Rathausfoyer):

Mo., Di., Do., Fr. 8.30 bis 12.30 Uhr, 14 bis 17 Uhr

Mi. 8.30 bis 18 Uhr

Sa. 8.30 bis 12.30 Uhr

andere städtische Dienststellen:

Mo. bis Fr. 8.30 bis 12.30 Uhr

Mi. zusätzlich 14 bis 18 Uhr

(die Öffnungszeiten von Stadtarchiv, Bücherei, Museum, Musikschule, Friedhofsverwaltung, Baubetriebsamt, Ortsverwaltungen, Wielandarchiv und Seniorenbüro ändern sich nicht)

Bürger können mit den städtischen Dienststellen auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren.

Telefonzentrale des Rathauses

Mo. bis Fr. 8.30 bis 12.30 Uhr

Mo, Di., Do. zusätzlich 14 bis 16.30 Uhr

Mi. zusätzlich von 14 bis 18 Uhr

Das Onlineangebot unter

www.biberach-riss.de

erspart Bürgern möglicherweise auch den ein oder anderen Behördengang ins Rathaus. Dort sind insgesamt rund 150 Formulare und Merkblätter digital im Internet verfügbar.