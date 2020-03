So gut aufgestellt fühlt sich der Biberacher Naturschutzbund

In der Hauptversammlung des Biberacher Naturschutzbundes (Nabu) hat desen Vorsitzender, Martin Rösler, die Gelegenheit genutzt, um die Aktivitäten der Biberacher Gruppe herauszustellen. Zudem würdigte der Verein mit Ehrennadeln den Einsatz langjähriger Mitglieder. Das meldet die Ortsgruppe in einer Pressemitteilung.

Schon seit vielen Jahren bietet der Nabu demnach alljährlich ein umfangreiches naturkundliches Programm mit Exkursionen, Vorträgen und Filmvorführungen an. Außerdem führt er laut Pressemitteilung regelmäßig Artenschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen durch. Seit einiger Zeit gehöre auch verstärkt politisches Engagement und die Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen für Bauvorhaben mit zu den Vereinstätigkeiten.

„Dieser vielfältige Einsatz ist nur durch ein engagiertes Team zu bewerkstelligen, das in letzte Zeit erfreulicherweise um einige aktive Mitglieder angewachsen ist“, sagte Rösler. „Doch wir können unsere Arbeit auch deshalb so erfolgreich machen, weil uns viele Naturbegeisterte mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen“, fuhr der Vorsitzende fort. Über 1300 Mitglieder hat demnach die lokale Ortsgruppe des Naturschutzbundes. Viele davon halten dem Verein schon mehrere Jahrzehnte die Treue. Dies nahm der Vorstand zum Anlass, diejenigen Mitglieder auszuzeichnen, die in diesem Jahr ihre 20-, 30- oder 40-jährige Vereinszugehörigkeit feiern. Sie erhielten Ehrennadeln und Urkunden.

Nach den üblichen Vereinsregularien mit einer mehrheitlichen Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfung, stellte Nicole Jüngling bei einem bebilderten Jahresrückblick die Aktivitäten des vergangenen Jahres dar. Das waren mehr als 25 Veranstaltungen, Artenschutzmaßnahmen und Pflegeeinsätze.

Für das neue Halbjahresprogramm, das bei der Versammlung erstmals präsentiert wurde, hat die Gruppe neben bewährten Klassikern wie Biberführung oder Bird and Breakfast auch wieder einige neue Themen mit in das Programm aufgenommen. So wird es eine Exkursion zur Bestimmung heimischer Pflanzen geben. Zudem ist eine naturkundliche Morgenwanderung und eine Waldführung geplant. Das neue Programm liegt ab sofort an verschiedenen Stellen in Biberach und Warthausen aus. Zudem können sich Interessierte über den Nabu-Newsletter digital informieren.

Zum Abschluss der Versammlung stellte Markus Ludwig die neue Nabu Agrarkampagne vor. Das EU-Parlament werde in den nächsten Monaten die Weichen für die Agrarpolitik neu stellen. Der Nabu setzt sich erneut für eine Agrarpolitik ein, die den Naturschutz in den Mittelpunkt stellt. Unter dem Motto „Werde laut“ kann jeder diese Forderung unterstützen und eine Sprachnachricht zum Schutz von Kiebitz, Feldhase und Co an die EU-Abgeordneten schicken. Das Mikrofon im Smartphone oder Tablet reicht dafür aus.