So gründungsfreundlich ist Biberach

Damit aus guten Ideen zukunftsfähige Start-ups werden, braucht es nicht nur engagierte Gründerinnen und Gründer, sondern auch ein Netzwerk, das ermutigt, berät und unterstützt. Wozu dieses Netzwerk in Biberach in der Lage ist, haben die Beteiligten jetzt unter Beweis gestellt. Seit einigen Monaten arbeiten die Hochschule Biberach (HBC), die Stadt, der Landkreis, die Kreissparkasse Biberach und einige andere an einem gemeinsamen Konzept, um die Region noch gründungsfreundlicher zu machen.

Laut einem Bericht der HBC sollen Angebote ausgebaut, Schlüsselstellen noch besser vernetzt werden. Dies trägt jetzt, wie bereits kurz berichtet, erste Früchte: Beim Wettbewerb „Start-up BW Local – gründungsfreundliche Kommune“ des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums sicherte sich die Biberacher Delegation einen Platz unter den ersten drei. Sie zieht damit in das Landesfinale Ende September ein.

„Wir sind sehr stolz auf das, was wir hier erreicht haben,“ strahlt Cornelia Gretz, die als Vertretungsprofessorin für Entrepreneurship an der HBC die Gründerinitiative Biberach leitet und den Stein ins Rollen gebracht hat. „Wir bieten Gründungsinteressierten an der Hochschule bereits die notwendigen Rahmenbedingungen an, um sich auszuprobieren. Auf dieser Basis haben wir aufgebaut und uns zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern weitere Maßnahmen überlegt, um das Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Biberacher Region zu öffnen.“

Zum Konzept, das nach der gemeinsamen Erarbeitung über den Landkreis beim Wettbewerb eingereicht wurde, gehören unter anderem regelmäßige Veranstaltungen, verschiedene Begleitungsangebote und Räume für Gründungsteams. „Wir haben mit vielen Gründerinnen und Gründern gesprochen. Was sie sich wünschen, ist vor allem eines: eine Community“, sagt Ramona Rakel von der Kreissparkasse Biberach. Unter anderem sollen Räume für ungezwungenen Austausch die Vernetzung fördern, so Rakel: „Durch den Wettbewerb ist es uns gelungen, alle an einen Tisch zu holen und ein gemeinsames Angebotspaket zu schnüren, das auch die Jury mehr als überzeugt hat.“

Der Erste Bürgermeister der Stadt Biberach, Ralf Miller, ergänzt: „Wir wollen die bereits aktive Gründerszene in Biberach und Umgebung für alle Interessierten öffnen. So können wir wichtige Brücken für unsere Wirtschaft schlagen, aber auch der Bürgerschaft zeigen, was Gründen eigentlich bedeutet und welchen Mehrwehrt die Start-ups für die Region bieten.“

Landrat Heiko Schmid sieht die Auszeichnung als gutes Signal: „Vor allem das gebildete Netzwerk für Start-ups in der Region aus verschiedensten Partnern ist das große Pfund, das durch die Teilnahme an dem Wettbewerb entstanden ist.“ Darauf wolle man bauen, um innovative Gründungen im Landkreis bestmöglich zu unterstützen und zu vernetzen. Schmid weiter: „Es macht mich stolz“, dass der Landkreis im September im Finale antreten dürfe.

Insgesamt haben zwölf Teilnehmer das Prädikat „Gründungsfreundliche Kommune 2022/23“ erhalten. Sie präsentierten dafür Mitte Juli ihre Konzepte und erste Ergebnisse vor einer hochkarätigen Jury in Stuttgart. Für Biberach gingen Marcel Moser, Nathalie Musto und Ramona Rakel ins Rennen. Beim Landesfinale auf dem Start-up BW Summit geht es für die Biberacher Delegation dann um einen Geldpreis von 10 000 Euro. Insgesamt gibt es 92 gründungsfreundliche Kommunen im Land, der Wettbewerb soll vor allem die Vernetzung fördern.