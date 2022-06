Nachfrage aufs Neun-Euro-Ticket in Biberach ist groß

Das sogenannte Neun-Euro-Ticket kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern gut an. Von Juni bis August können Busse und Bahnen im Nahverkehr bundesweit für nur neun Euro im Monat genutzt. Das günstige Tickte ist Teil eines Pakets der Bundesregierung, mit dem die Menschen von den stark gestiegenen Energiepreisen entlastet werden sollen. Wie das Angebot in Biberach und der gesamten Region ankommt, erklärt Helmut Schilling, Teamleiter ÖPNV bei den Stadtwerken Biberach.

Für Juni wurden in den Biberacher Stadtbussen bereits 1200 Neun-Euro-Tickets verkauft. Über die App des Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (Ding) wurden innerhalb rund einer Woche sogar 4000 Tickets geordert. „Über die Ding-App ist der Kauf von Neun-Euro-Tickets auch ganz einfach möglich“, sagt Helmut Schilling. Dass das günstige so gut ankommt, damit hat der ÖPNV-Teamleiter bereits gerechnet: „Aufgrund der breiten öffentlichen Informationskampagne war zu erwarten, dass viele Menschen dieses sehr günstige Angebot nutzen.“

Fahrgastzahlen steigen wieder

Die Stadtwerke freuen sich über das große Interesse am öffentlichen Personennahverkehr. Denn die Fahrgastzahlen waren aufgrund der Corona-Pandemie stark eingebrochen. „Im letzten Monat hatten wir im Stadtlinienverkehr erstmals seit Beginn der Pandemie wieder Beförderungszahlen auf dem Niveau von 2019“, so Schilling. „Unser neues Nahverkehrskonzept, das wir trotz Pandemie seit 2018 immer weiter ausgebaut haben, hat eine hohe Nachfrage verdient.“ In weiten Teilen der Stadt werde tagsüber ein 15-Minuten-Takt angeboten. Nachts und am Wochenende fahren die Anrufsammeltaxis, die zuschlagsfrei ebenfalls mit dem Neun-Euro-Ticket genutzt werden könnten. „Das Neun-Euro-Ticket ist für die Kunden eine gute Möglichkeit unser Angebot ausgiebig zu testen.“

Dass es zu überfüllten Bussen im Biberacher Stadtverkehr kommt, wie es in anderen Städten bereits der Fall war, darüber macht sich Helmut Schilling keine Sorgen. „Bislang gab es keine Probleme, bisher mussten wir auch kein zusätzliches Fahrpersonal einsetzen.“

Kein Ansturm in Biberach erwartet

Auch für die Pfingstferien erwartet er keinen so starken Ansturm, zumindest nicht in Biberach: „Mit einem Ansturm wird vor allem für touristische Ziele oder in Teilen des Bahnverkehrs gerechnet. In der Ferienzeit geht üblicherweise die Nachfrage im Stadtlinienverkehr oder auch im normalen Überlandlinienverkehr zurück“, so Schilling. „Eine höhere Nachfrage aufgrund des Neun-Euro-Tickets führt deshalb bei uns zu keinen Problemen.“