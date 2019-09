So gelingt der reibungslose Start in der neuen Schule

Trotz den Sommerferien tummeln sich Schüler in der Matthias-Erzberger-Schule (MES) in Biberach. In der „Sommerschule“ lernen die zukünftigen Acht- und Neuntklässler, die von anderen Schulen auf die MES gewechselt sind, sich im Schulhaus zurecht zu finden. Außerdem werden sie in ersten Unterrichtsstunden auf die neuen Lerninhalte vorbereitet.

Die Sommerschulen in Baden-Württemberg sind ein vom Kultusministerium ins Leben gerufenes Projekt. In Biberach findet das Programm heuer zum ersten Mal an der Matthias-Erzberger-Schule statt. „Hier können die Schüler in einer stressfreien Atmosphäre lernen, und es wird auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen“, sagt Christian Mellwig, Studiendirektor beim Kultusministerium. 18 Jungen und Mädchen haben sich für das Projekt angemeldet, davon sind 14 zukünftige Achtklässler. Im vergangenen Schuljahr wurden diese Jugendlichen noch an anderen Schulen unterrichtet und kennen sich deswegen an der MES noch nicht aus. „Durch die Sommerschule finden sich die Neuen in ihren ersten Tagen besser zurecht. In den Unterrichtsstunden werden sie auf den neuen Stoff vorbereitet, sie lernen aber auch viele überfachliche Kompetenzen“, sagt Gabriele Kallenbach-Blasen, die neue Schulleiterin der MES.

Neben Mathematik, Deutsch und Englisch beinhaltet der Stundenplan außerschulische Aktivitäten. So stand schon eine Besichtigung der Sinnwelt im Jordanbad auf dem Programm. Am Donnerstag werfen die Acht- und Neuntklässler einen Blick in die Hallen von Liebherr bei einer Werksbesichtigung. „Es ist wichtig, dass die Schüler sehen, was die Arbeit in so einer Firma ausmacht“, sagt Anja Brinkmann, die mit ihrem Lehrerkollegen Christian Ochem, das Sommerschul-Projekt an der MES leitet. Die Jugendlichen werden zudem verpflegt. Insgesamt sechs Lehrer des MES sowie die Schulsozialarbeiterin, sind in der letzten Ferienwoche im Einsatz, um die Schüler zu unterrichten und zu betreuen. „Es ist enorm, wie groß die Bereitschaft der Lehrer ist, bei so einem Projekt mitzumachen“, sagt Christian Mellwig.

PH Ludwigsburg begleitet Projekt

Finanziert wird das Programm von der Heidehofstiftung, die Bildungs- und Behindertenförderungsprojekte unterstützt. Neben dem Kultusministerium wird das Sommerschul-Projekt vom Ministerium für ländlichen Raum gefördert. „Wir unterstützen die Schulen, die Sommerschulen anbieten individuell und begleiten sie durch das Projekt“, sagt Jonas Esterl, Mitglied des Kabinettsausschusses des Ministeriums für ländlichen Raum. Das Projekt wird außerdem von Mitarbeitern der Pädagogischen Hochschule (PH) Ludwigsburg wissenschaftlich ausgewertet. Die teilnehmenden Schüler werden vor und nach dem Projekt sowie kurz vor den Herbstferien über ihre Erfahrungen im Schulalltag befragt. Danach werden die Aussagen mit Schülern des MES verglichen, die nicht an dem Sommerschulen-Projekt teilgenommen haben. „Durch die Evaluation sehen wir, was wir an dem Projekt noch verbessern können“, erklärt Christian Mellwig.

Eine der „Sommerschülerinnen“ ist die zwölfjährige Lili Habrik, die vergangenes Schuljahr noch auf dem Wieland-Gymnasium war: „Ich bin mit meinen Freundinnen auf diese Schule gewechselt, weil es hier das G9 gibt“, sagt die Mettenbergerin. „Ich habe hier viel Spaß und man lernt auch etwas.“ Eine von Lilis Freundinnen ist Johanna Laub aus Mettenberg. „Ich habe viel Gutes von der Schule gehört und wegen dem G9 hat man hier nicht so oft Mittagsschule“, sagt die Zwölfjährige. Beide hätten sich für die Sommerschule angemeldet, um sich zu Beginn des Schuljahres besser zurecht zu finden und um etwas zu lernen. „Hier habe ich mal wieder gemerkt dass ich in Mathe nicht besonders gut bin“, scherzt Lili Habrik.