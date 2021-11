So geht es mit dem Impfen im Kreis Biberach weiter

Impfaktionen in Biberach gibt es am Freitag, 5. November, von 16 bis 19 Uhr im Rathausfoyer. Danach wird jeweils samstags von 9 bis 12 Uhr sowie Montag bis Freitag täglich von 17 bis 19 Uhr. im Hans-Liebherr-Saal in der Biberacher Stadthalle geimpft. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.