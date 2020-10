So funktioniert gewaltfreie Kommunikation

Die Mitglieder der Lokalen Agenda Biberach 21 Geschlechter Gerecht haben wieder ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm für die kommenden Wochen zusammengestellt. Seit 2001 ist der 25. November ein von der UNO offiziell anerkannter internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen. Am Aktionstag wehen am Rathaus und weiteren Standorten in der Stadt die Fahnen der Organisation Terre des Femmes. Bereits zum neunten Mal organisiert die Arbeitsgruppe Geschlechter Gerecht eine Veranstaltungsreihe rund um den „Terre des Femmes“-Tag. So sind insgesamt fünf Veranstaltungen für die kommenden Wochen geplant.

Los geht es am Donnerstag, 15. Oktober, mit dem dritten Frauenwirtschaftstag in der Stadthalle Biberach. Der diesjährige Frauenwirtschaftstag steht unter dem Titel „Ich werde meine eigene Chefin – Chancen und Risiken im Blick auf die Corona-Krise“. Der Referent Michael Reichert ist Leiter des Startercenters bei der Industrie- und Handelskammer Ulm. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per E-Mail gebeten an s.arnold@biberach.de.

Das Biberacher Frauenforum besteht in diesem Jahr seit 25 Jahren. Das Jubiläum wird mit einer Fahrt nach Lindau gefeiert. Es besteht die Möglichkeit die aktiven Frauen des Frauenforums bei ihrem Ausflug zu begleiten. Dort führt Ursula Ippen als kostümierte Frau des einzigen bayerischen Leuchtturmwärters in das Lindau der Vergangenheit: „Vieles, was Spaß machte, war verboten. Die Mediziner hatten gerade festgestellt, dass man beim Fahren mit der Dampflok eine Gehirnkrankheit bekommt und dass Frauen, die lesen können, gefährlich sind.“ Mädchen seien „frei von schädlicher Vielwisserei“ unterrichtet worden.

Am Freitag,13. November, um 19 Uhr ist Inka Meyer mit ihrem Programm „Der Teufel trägt Parka“ in der Stadthalle Biberach. Sie hält ein hochkomisches Plädoyer gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie und für eine entspannte Weiblichkeit. Die Botschaft der Mode- und Kosmetikbranche ist deutlich: „Frauen, ihr lauft aus, werdet alt, seid zu fett und habt zu viele Haare. Vieles, was wir tragen, ist untragbar, erschreckt nur die Katze und regt die Nierenfunktion des Hundes an. Das alles wird von den Modekonzernen eingefädelt, damit sich ihre Gucci-Taschen mit unserer Kohle füllen“. Der Eintritt beträgt 19,50 bis 25 Euro, ermäßigt 15 bis 19 Euro. Karten sind beim städtischen Kartenservice im Rathaus Biberach, beim Kartentelefon Schwäbisch Media 0751/29555777 oder online unter www.kulturkalender-biberach.de erhältlich.

Am Sonntag, 15. November, um 17 Uhr findet eine Frauenpredigt zum Thema „Vorsicht Leben – hochexplosiv!“ in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit statt. „Gotteskünderinnen“ so nennt die Theologin Irmtraut Fischer die Prophetinnen des Alten Testaments. Prophetinnen und Propheten – das waren Frauen und Männer, die im Namen Gottes auf politische Missstände, soziale Ungerechtigkeiten und religiöse Verirrungen im Volk Israel hinwiesen. Solche Frauen und Männer, die sich zu Wort melden und eine deutliche Sprache sprechen, braucht es heute genauso wie damals – in Gesellschaft, Politik und Kirche. In der diesjährigen Frauenpredigt geht es um das Wirken einer Frau, Klara von Assisi, das heute noch in einer hohen Aktualität steht. „Klara von Assisi – das alte und doch immer neue Projekt.“ Predigerin wird Schwester Paulin Link sein. Ein freiwilliger Beitrag wird erbeten und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird musikalisch von Ana Bienek umrahmt.

Zum Abschluss der Aktionstage ist am Freitag, 27. November, um 18 Uhr ein Vortrag zur „Gewaltfreien Kommunikation im Alltag und in der Familie – mit Worten die Welt positiv verändern“ in der Gigelberghalle Biberach. Denn: Anschreien ist eine Form von Gewalt und passiert immer wieder und überall: In der Familie, im Beruf, im Freundeskreis, zwischen Erwachsenen, zwischen Kindern und Jugendlichen, zwischen den Eltern und ihrem Kind – und dies nicht nur in der Zeit der Corona-Pandemie. Konflikte brauchen eine andere Lösung.

Der Referent Tassilo Peters zeigt in seinem Vortrag verschiedene Werkzeuge auf, um stressige Situationen mit einer liebevollen Kommunikation zu meistern. Sein wichtigstes Werkzeug für Eltern nennt er dabei den „Herzschlüssel“. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich. Es wird darum gebeten, die verbindliche Anmeldung per E-Mail an R.Klook@biberach-riss.de zu richten.