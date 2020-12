So funktioniert die Notbetreuung

In Baden-Württemberg werden Schulen und Kindertageseinrichtungen in der Zeit von Mittwoch, 16. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, geschlossen. Für die Kinder in Kindertageseinrichtungen wird an den regulären Öffnungstagen in dieser Zeit eine Notbetreuung eingerichtet, für Schulkinder findet eine Betreuung an den verbleibenden Schultagen, 16. bis 22. Dezember statt. Die Notbetreuung erfolgt durch die jeweiligen Betreuungskräfte beziehungsweise Lehrkräfte. Die Stadtverwaltung Biberach macht in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam, was es für Eltern dabei zu beachten gilt.

Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitsgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf eine Notbetreuung.

Die Anmeldung für die Notbetreuung erfolgt über die jeweiligen Träger beziehungsweise Schulen. Für die städtischen Kindergärten (Kindergarten Fünf Linden, Kindergarten Memelstraße, Kindergarten Mettenberg, Kindergarten Ringschnait, städtischer Kindergarten Rißegg, Kindertagesstätte) erfolgt die Anmeldung über ein Anmeldeformular, das gemeinsam mit einer aktuellen Arbeitgeberbestätigungen an notfallbetreuung@biberach-riss.de gesendet werden muss (Details siehe Infokasten).

Die Anmeldung für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger erfolgt direkt bei der jeweiligen Kindergarten- oder Krippenverwaltung (kirchliche Träger, Waldorf, Waldkindergarten, Kinderhäusle, Hospitälische Krippen).

Ebenso erfolgt die Anmeldung für eine Notfallbetreuung an Schulen direkt über die betreffende Schule.